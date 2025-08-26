Ce trebuie sa stii despre fibrele din alimentatie

Fibrele din alimentatie sunt foarte importante pentru mentinerea echilibrului nutritiv. Scad riscul aparitiei si dezvoltarii bolilor cronice, previn constipatiile si chiar aparitia cancerului, in special cel la colon si san.

Au o influenta majora asupra scaderii valorii colesterolului si reduc riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Mai mult, specialistii sunt de parere ca influenteaza si valorile glicemiei, informeaza healthcastle.com.

Fibrele din alimentatie sunt solubile si insolubile si nu pot fi digerate. Pentru ca nu sunt absorbite si nu influenteaza sistemul circulator, nu pot fi transformate in energie. Fibrele insolubile favorizeaza tranzitul intestinal si controleaza aciditatea stomacala.

Previn astfel constipatiile si indeparteaza toxinele de la nivelul colonului. In cancerul de colon, fibrele au proprietatea de a mentine un ph normal si impiedica formarea substantelor cancerigene.

Legumele verzi, fructele cu coaja groasa, semintele, nucile si fainoasele sunt surse de fibre insolubile.

Cele solubile influenteaza absorbtia zaharului din hrana zilnica. Influenteaza valorile colesterolului si au proprietatea de a reduce riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Pentru diabetici, fibrele solubile regleaza valoarea glicemiei.

Pot fi preluate din fructe (mere, portocale), morcovi, fructe uscate, orz sau pastai. Un organism sanatos are nevoie de 75% fibre insolubile si 25% solubile. Medicii recomanda 25 de grame de fibre zilnic, pentru un echilibru nutritiv corespunzator.

