Cum sa fii in forma, cu Kinga Sebestyen: Elimina colaceii de pe mijloc

Cu totii avem momente in care am vrea sa slabim peste noapte si sa scapam de griji, insa colaceii de pe mijloc ne aduc cu picioarele pe pamant.

Kinga Sebestyen, instructor de aerobic, a oferit pentru Ziare.com cateva sfaturi pentru ca acesti colacei sa ajunga o amintire.

"Fa exercitii cardio, pentru ca astfel se arde mai multa grasime de pe abdomen decat in cazul exercitiilor de rezistenta. Ele scad si nivelul de cortizol, ceea ce este un lucru bun, pentru ca excesul in ceea ce priveste hormonul stresului duce la grasime abdominala", a declarat instructorul.

Kinga Sebestyen recomanda si masajul facut acasa. Se va dovedi de foarte mare ajutor in aceste situatii.

"Fa masaj! Masarea corecta a abdomenului se poate dovedi a fi extrem de benefica, deoarece produce o caldura care poate fi responsabila de topirea tesutului adipos", a adaugat ea.

Cum sa te folosesti de Kangoo Jumps pentru a scapa de colacei

O solutie la indemana ar fi folosirea Kangoo Jumps, mai spune expertul. Cu ajutorul programului Fat Burning poti arde rapid circa 1.000 de calorii.

"Daca alegi Kangoo Jumps pentru a scapa in mod special de colaceii de pe mijloc, trebuie sa faci exercitii cu picioare indepartate, cu spatele drept. Sa faci in mod repetat, in pozitie statica, exercitii de izolare timp de 3 minute. In aceasi timp o sa lucrezi nu numai colaceii, ci si fesele si abdomenul", a mai spus Kangoo Jumps.

Kinga Sebestyen este de 18 ani instructor de aerobic, step, fitball, pilates si lector la Federatia Romana "Sportul pentru Toti".

Ea este trainer coordinator si specialist al Academiei Internationale a Trainerilor de Kangoo Jumps, coordonand programe si oferind diplome de merit. In plus, este autoarea unuia din cele mai eficiente programe de slabit, Fat Burning, pentru care a fost premiata la nivel international.

