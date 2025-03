Exercitii fizice pentru un abdomen plat (Galerie foto)

Daca vrei sa ai un abdomen plat si o talie de invidiat atunci programul de exercitii fizice de mai jos te poate ajuta sa le obtii. Important este sa gasesti motivatia necesara pentru a-l transforma in rutina.

Huffington Post iti arata in ce constau exercitiile pentru tonifierea abdomenului din acest program.

1. Bicicleta complexa

Intinde-te pe spate si tine bratele drepte deasupra capului, indoind bratul stang sub cap. Indoaie piciorul drept si apropie-l de interiorul celui stang. Ridica usor trunchiul de la podea si du umarul drept catre piciorul stang, in timp ce ridici ambele picioare cu circa 45 de grade. Revino la pozitia initiala. Repeta exercitiul de 15 ori pe fiecare parte.

Potrivit unor studii, bicicleta este unul dintre cele mai bune exercitii pentru abdomen, iar aceasta versiune mai complicata te va ajuta si mai mult.

2. Departari de genunchi in ghemuit pe spate

Acest exercitiu lucreaza partea inferioara a peretelui abdominal. Intinde-te pe spate, indoaie picioarele aducand genunchii la piept, apropie degetele mari de la picioare si trage de genunchi in lateral, in timp ce tii degetele mari apropiate. Intinde apoi ambele brate deasupra capului, palmele fata in fata.

Ridica soldurile de la podea si du genunchii spre subsuori. Lasa apoi soldurile incet spre podea si revino la pozitia initiala. Repeta de 20 de ori.

3. Sarituri din scandura

Acest exercitiu nu doar ca iti lucreaza talia, dar are si un rol cardio, ajutandu-te sa arzi mai multe calorii. Incepi prin a te sprijini de podea in genunchi si palme; ridica genunchii intinzand picioarele (palmele sa ramana pe podea).

Trage apoi de solduri in sus in timp ce sari indoind picioarele si aducandu-le spre brate (aterizarea se face pe varfuri). Tot prin saritura intinde apoi din nou picioarele, ramanand cu palmele tot pe podea. Repeta de 20 de ori intregul exercitiu.

4. Extensii din scandura

Acesta are ca tinta muschii oblici, dar si soldurile si coapsele. Incepi prin a sta sprijinita in palme si pe varfurile picioarelor si coboara incet genunchii spre podea.

Intinde piciorul drept in spatele tau, ridicandu-l cam pana la nivelul soldului, iar apoi indoaie-l, aducand genunchiul spre umarul drept (in timp ce tii privirea spre el). Intinde-l apoi din nou, pentru a reveni la pozitia initiala. Repeta exercitiul de cate 15 ori pe fiecare parte.

5. "X"-uri

Intinde-te pe spate, bratele intinse si ele (palmele orientate spre tavan), capul pe podea. Departeaza picioarele si bratele pentru a imita forma unui "X" si ridica usor picioarele. Adu apoi bratele spre picioare si picioarele spre cap, ridicand soldurile, pana cand bratele ajung sa intersecteze picioarele in zona soldurilor (ridica si capul). Repeta de 20 de ori.

6. Cercuri cu genunchiul

Incepi stand intinsa pe partea dreapta; indoaie bratul drept astfel incat sa stai sprijinita pe cot, iar bratul stang intinde-l spre tavan. Indoaie piciorul drept, in timp ce tii piciorul stang intins, cu talpa pe podea. Ridica apoi soldurile de la podea, apropiind genunchiul drept de coapsa stanga.

Trage apoi de genunchiul drept cat mai mult spre tavan si traseaza un cerc imaginar cu acesta. Fa zece astfel de cercuri cu genunchiul drept si apoi executa exercitiul pe partea cealalta, cu genunchiul stang (tot 10 cercuri).

Acest exercitiu este mai dificil astfel ca, daca ai nevoie, poti intai sa il executi fara sa faci acele cercuri si abia apoi sa incerci si acest lucru.

7. "U"-uri

Incepi prin a sta cu sezutul pe podea si picioarele usor indoite (privirea spre genunchi). Lipeste palmele de podea, mai sus de solduri si lasa-te putin pe spate, ridicand picioarele de la podea (tinandu-le tot usor indoite). Lasa-te apoi si mai mult pe spate, indoind coatele spre podea (ca si cum ai incepe sa desenezi in aer un "U" cu trunchiul) si intinzand putin picioarele.

In continuare lasa-te si mai mult pe spate, pana ajungi cu coatele la podea (picioarele tot in aer) - baza "U"-ului -, si apoi ridica-te pentru a reveni la pozitia initiala - incheierea "U"-ului. Repeta de 20 de ori.

8. Sarituri cu palmele impreunate

Stai in picioare, tinand palmele impreunate. Du palmele spre umarul drept, indoind bratele. Sari departand picioarele la aterizare si indoindu-le, ducand in acelasi timp si palmele impreunate catre soldul stang. Apropie apoi picioarele tot prin saritura, ducand palmele inapoi spre umarul drept. Repeta de cate 10 ori pe fiecare parte. Cu cat sari mai sus, cu atat este mai intens exercitiul.

9. Taieri incrucisate

Stai in picioare, cu greutatea mai mult pe piciorul drept - cel stang intins in lateral, cu varful spre podea. Impreuneaza palmele, indoaie bratele si du palmele deasupra umarului drept. Indoaie piciorul stang si ridica genunchiul spre umarul drept, in timp ce duci rapid ambele palme spre soldul stang, ca si cum ai taia un lemn cu toporul. Revino la pozitia initiala. Executa cate 10 repetari pe fiecare parte.

