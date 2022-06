Mananci sanatos si faci sport, dar nu slabesti, ba chiar te ingrasi? Vezi care ar putea fi cauzele

Observ cu mare placere in ultimul timp tot mai multi oameni atenti la stilul lor de viata, oameni care fac sport, mananca corect si sunt intr-un echilibru minte-corp, au grija de sanatatea lor.

Stim cu totii ca pentru a pierde cateva kilograme e bine sa mancam cat mai simplu si cat mai corect. Mai stim si ca sportul ajuta destul de mult si, bineinteles, mai cunoastem o mie de artificii care ar putea ajuta. Ce se intampla totusi cand mergi la sala de ceva vreme, mananci mai atent si mai putin ca inainte si totusi te ingrasi, in loc sa slabesti?

Asa cum bine stiti, suntem diferiti si fiecare organism reactioneza altfel atat la alimentatie, cat si la exercitiile fizice. Si da, e posibil sa luati in greutate, explica pentru Ziare.com nutritionistul Nela Pricop.

Daca ati ales sa faceti aceasta schimbare in viata dumneavoastra (sa mancati sanatos si sa faceti sport), nu uitati sa va faceti o evaluare a compozitiei corporale. Mai toate salile de fitness sau cabinetele de nutritie au in dotare un astfel de aparat de evaluare corporala. E bine sa stiti unde va situati chiar de la inceput, sa stiti ce procent de grasime, apa, masa musculara aveti.

Cresterea in greutate poate fi si rezultatul dezvoltarii masei musculare, ceea ce este minunat, pentru ca arderile sunt mai intense, iar remodelarea corporala se face "ca la carte" atunci cand pierdem din grasime, si mai ales grasime viscerala, si crestem in masa musculara.

Lucrul acesta se intampla doar daca lucram corect la sala, executam exercitiile asa cum trebuie, avem o alimentatie adecvata, dormim bine si nu mergem zilnic la antrenament, lasand corpul sa se refaca dupa efortul din sala de sport.

Cresterea in greutate poate avea si alte cauze: nu mancam ceea ce trebuie, nu lucram corect, nu dormim suficient si suntem in permanenta stresati. Daca mergem la sala si mancam "dupa ureche", nu avem un plan dat de catre un specialist, se poate intampla sa crestem atat in masa musculara, cat si procentul de grasime, ceea ce va duce la o silueta nu foarte armonioasa.

O alta posibila situatie e sa crestem doar in procentul de grasime si sa pierdem din masa musculara; aici vina o poarta alimentatia gresita, infometarea, executarea gresita a exercitiilor.

Pentru a nu gresi si pentru a va atinge obiectivul chiar din prima luna, cereti macar pentru o ora ajutorul unui antrenor personal, care sa va arate cum se executa corect exercitiile, cum se folosesc aparatele de fitness, astfel incat sa evitati o accidentare sau una dintre situatiile mentionate mai sus.

In plus, nu sariti peste evaluarea corporala, pentru a avea la ce sa va raportati dupa 30 de zile, sa vedeti daca schimbarile sunt in bine sau nu.

Nu mergeti mai des de 3-4 ori pe saptamana la sala, pentru inceput, si neaparat cu pauza intre zilele de antrenament. Cresteti treptat in intensitate antrenamentele, mancati mai sanatos; n-o faceti insa "dupa ureche" si nici nu tineti cure restrictive. Mergeti la un specialist, dormiti bine si faceti-va ordine si in minte, pentru a va atinge obiectivul.

Daca se intampla sa cresteti in greutate mergand la sala si mancand corect, nu renuntati, nu abandonati totul; corpul reactioneaza diferit la schimbari. Daca sunteti perseverenti, rezultatele nu vor intarzia sa apara. Mergeti macar 3 luni la sala, pentru rezultate vizibile, si nu suprasolicitati; mai bine lucrati mai putin si consecvent, decat sa aveti un start intens si atat.

Nela Pricop, nutritionist

Cabinet de psiho-nutritie

