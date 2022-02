Capsunile cresc numarul celulelor rosii din sange

Un grup de voluntari a mancat un kilogram de capsuni pe zi timp de doua saptamani pentru a demonstra beneficiile consumului de fructe si capacitatea capsunilor de a regenera sangele.

Potrivit ScienceDaily, studiul a fost condus de catre niste cercetatori spanioli, care au aratat ca aceste fructe reduc raspunsul oxidant la stres, reducand riscul aparitiei diverselor boli.

Specialistii au mai incercat sa demostreze acest lucru si in trecut, prin experimente in vitro facute in laborator.

In cadrul experimentului realizat la Universitatea Granada, odata la cateva zile, voluntarilor le-au fost luate mostre de sange pentru a li se vedea evolutia. Plasma sanguina era clar imbunatatita de la o zi la alta, iar sangele era mai rezistent la hemoliza.

"Unele varietati de capsuni fac eritrocitele sa nu oxideze atunci cand esti stresat, fiind un pas foarte important in prevenirea unor boli grave", afirma Maurizio Battino, conducatorul studiului.

Echipa analizeaza in prezent si variatiile in urma cantitatilor mai mici de capsuni, o persoana putand consuma in mod normal 150 - 200 grame pe zi. "Important este ca oamenii sa realizeze ca trebuie sa introduca acest fruct in alimentatia zilnica", intareste Battino.

Capsunile au numerosi flavonoizi, care ajuta corpul uman sa neutralizeze radicalii liberi si sa previna imbatranirea prematura. Astfel, vor fi evitate bolile de inima, cancerul sau diabetul.

