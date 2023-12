Corcodusele, bucuria copiilor

Gustul dulce-acrisor al corcoduselor, fructe atat de mult asteptate si apreciate de catre copii, este dat de acidul citric pe care-l au in compozitie, din abundenta, si care se simte mai bine cat inca nu sunt coapte pe deplin.

Corcodusul, care la noi creste mai mult spontan in toata tara, este unul dintre primii pomi care infloresc primavara. Florile, care apar uneori si la inceputul lunii martie, in functie de vreme, sunt albe sau roz si frunzele de un verde crud, care treptat devin rosii inchis sau maro-rosiatice.

Cand sunt coapte, fructele au culoarea galbena, roz, portocalie, rosie sau violet-brun. Corcodusele contin apa, zaharuri, acizi, proteine, celuloza, substante minerale, vitamina C, vitamine din complexul B, provitamina A, pectine, fier, magneziu, calciu si fosfor.

Fosforul si magneziul din compozitia corcoduselor ajuta la imbunatatirea memoriei, a functiilor sistemului nervos, sustin puterea de concentrare, tonusul.

Vitamina C are un rol esential in mentinerea sanatatii, atat fizice, cat si psihice, motiv pentru care corcodusele se recomanda in anemii si stari de oboseala. Mai mult, ele ajuta si la vindecarea afectiunilor respiratorii. De aceea, copiii trebuie lasati sa manance corcoduse pe saturate.

Recomandate in caz de anemie

Fructele proaspete au un rol benefic in afectiuni ale ficatului, anemie, spasmofilie, insomnii, depresii, infectii, boli de ochi. Se recomanda sa se consume ca atare, cat sunt proaspete, imediat ce au fost culese din copac si au fost spalate. In unele zone ale tarii, gospodinele folosesc corcodusele crude la acrirea borsului.

In amestec cu alte fructe, se utilizeaza la prepararea marmeladei. Din fructele bine coapte si sanatoase se prepara un suc revigorant si tonifiant, sirop, jeleu si compot. Sucul de corcoduse se recomanda in caz de lipsa de vitamine, in afectiuni respiratorii si boli ale stomacului. Sucul este, de asemenea, un purgativ usor.

Daca nu exista interdictii, se poate bea cate un pahar de suc preparat din corcoduse proaspete inainte de fiecare masa. Sucul proaspat se recomanda si in curele de slabire. Compresele cu suc de corcoduse diluat cu apa sunt foarte bune cicatrizante.

Datorita compozitiei bogate in vitamine, minerale si fibre alimentare, dar si pentru ca sunt racoritoare si revigorante, corcodusele sunt fructe complete, care imbunatatesc sanatatea si starea de spirit a celor care le consuma.

Sa avem sanatate!

Ads