Farmacia din casa: Lamaia te scapa de dureri de gat

Fantastica lamaie - galbena, ovala, cu un parfum divin si gust inconfundabil, se bucura chiar si de un festival care, de 76 de ani, se desfasoara, timp de trei saptamani, la Menton, orasel situat la granita franco-italiana, aproape de Coasta de Azur.

Sunt zile feerice printre castele, automobile de epoca si personaje celebre coborate din carti, filme si basme, toate construite din citrice. Fete du Citron, un festival acidulat, unic in lume.

Ce poti face cu putina coaja de lamaie?

Desi este acra, acidulata, lamaia se recomanda persoanelor care sufera de aciditate gastrica deoarece stimuleaza producerea de enzime in ficat si pancreas. Cine are un stomac sensibil si se baloneaza dupa o masa copioasa se poate trata cu sucul stors dintr-o jumatate de lamaie, diluat in putina apa rece sau calda.

Contra senzatiei de voma, care poate sa apara din foarte multe motive, dar mai ales dupa o masa in care ati amestecat multe feluri de mancare si poate si de bautura, puneti cateva felii de lamaie in apa clocotita si usor indulcita si beti lent. In scurt timp, spasmele de voma vor disparea. In caz de rau de transport, doua picaturi de ulei esential de lamaie puse intr-o lingurita de zahar fac sa dispara greturile.

Lamaile, foarte eficiente in cura de detoxifiere

Daca v-ati ranit si nu aveti altceva la indemana in afara de o lamaie, atunci tot e bine. Sucul de lamaie dezinfecteaza ranile deschise, opreste sangerarea si serveste la cicatrizarea rapida a ranilor.

Daca va doare gatul ori simtiti ca raceala va da tarcoale, tot lamaia va poate fi de ajutor. Intr-o cana cu apa calda puneti cateva picaturi de lamaie si adaugati si o lingurita de miere de albine, de preferinta poliflora. Infuzia pe baza de suc de lamaie si miere de albine ajuta organismul in lupta lui zilnica, pe timpul iernii, impotriva gripei, racelii si bronsitei.

Sucul de lamaie musteste de vitamina C. De aceea, este preferat in lupta cu oboseala. Si daca oboseala s-a instalat mai ales dupa o seara cu ceva mai mult alcool, sucul de la o jumatate de lamaie face sa dispara mahmureala si ajuta intoarcerea la o viata normala.

Vrei sanatate la pahar? Bea suc de lamaie!

Aftele devin mai putin dureroase si se vindeca mai usor daca se tine in gura, cat se poate mai mult, un amestec de suc de lamaie cu miere de albine. Daca gingiile sangereaza, frecatile cat mai des, timp de cateva secunde cu partea alba a cojii de lamaie.

Ca sa aiba mai mult suc, rulati lamaia in palma pret de cateva secinde sau scufundati-o in apa calda. In acest fel, pulpa fructului se separa de coaja si sucul va iesi din abundenta.

De sarbatori, sa nu va lipseasca lamaia din casa. Are multe utilitati si e bine sa o aveti la indemana.

Retineti

- tratamentul naturist nu suplineste o vizita la medicul de familie sau la medicul specialist;

- tratamentul naturist nu are efecte secundare si nu da dependenta;

- efectele tratamantului naturist nu sunt imediate, ca in cazul unui tratament medicamentos, de aceea pacientilor li se recomanda multa rabdare;

- un produs - mar, usturoi, cartof etc - trecut printr-un proces de fabricatie, nu mai este natural pentru ca nu mai are aceleasi proprietati si efecte ca atunci cand este cules, adunat din gradina sau copac.

- daca nu credeti in produsele naturiste si efectele lor benefice asupra organismului uman, inutil sa apelati la tratamentele naturiste. Increderea ca va vor ajuta, ca va vor face bine inseamna 50% ajutor, vindecare.

Sa avem sanatate!

