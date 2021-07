Cele 7 fructe care contin cel mai mult zahar. Fereste-te de ele daca esti la dieta

1. Mango

Nutritionistul Gianluca Mech a dezvaluit care sunt cele sapte fructe la care trebuie sa fim atenti si sa nu facem excese.Un mango de dimensiuni medii contine 45 de grame de zahar si specialistul nu recomanda consumul a mai mult de cateva feliute in caz ca va doriti sa slabiti.Totusi, asta nu inseamna ca nu are si beneficii:- Ajuta la mentinerea vederii- Regleaza glucoza din sange- Sprijina sanatatea tractului digestiv- Intareste imunitatea- Previne oboseala si insomnia- Stabilizeaza tensiunea arteriala- Reduce riscul de cancer si astmO cana de struguri contine circa 23 de grame de zahar, astfel ca acestia trebuie consumati cat mai rar si in cantitati cat mai mici.Beneficiile strugurilor:- Sunt buni pentru hidratare pentru ca au un continut ridicat de apa - Previn cancerul si bolile cardiace- Contin antioxidanti- Reduc tensiunea arterialaChiar daca este sezonul cireselor, o portie mica contine 18 grame de zahar.Beneficiile cireselor:- Previn cancerul datorita antioxidantilor- Reduc inflamatiile- Regleaza nivelul colesterolului din sange- Reduc riscul de guta- Previn bolile neurodegenerative, cum ar fi dementa si AlzheimerO para medie contine circa 17 grame de zahar. Totusi, cateva feliute pot fi consumate intr-o salata care contine mai multe fructe, sau cu un iaurt slab in grasimi Beneficii pere:- Imbunatatesc digestia- Au proprietati antioxidante- Previn cancerul- Intaresc sistemul imunitar- Grabesc procesul de vindecareO felie de pepene verde contine 17 grame de zahar. Cu toate ca este un fruct consumat adesea vara, ar trebui sa ne limitam la o felie, maxim doua.Beneficii pepene verde:- Sunt o sursa buna de vitamine (B6, B1, magneziu, potasiu)- Au un continut ridicat de apa, fiind recomandat ca diuretic pentru tratamentul rinichilor si aparatului urinar.- Previne cancerul- Contine antioxidantiDoua smochine contin pana la 16 grame de zahar, astfel ca nu este recomandat consumul in cantitati mari.Beneficii smochine:- Sunt bogate in calciu- Previn cancerul- Sunt bogate in vitamine (vitaminele A, B1, B2)- Ajuta digestiaO banana medie contine circa 14 grame de zahar, astfel ca nu sunt recomandate in diete decat in cantitati mici, cum ar fi jumatate de fruct dimineata.Beneficii banane:- Contin potasiu, care previne bolile cardiovasculare- Au efect antiacid, care previne ulcerul gastric- Contin vitaminele B6 si C- Optimizeaza tranzitul intestinal prin cantitatea mare de fibre