(P) Fumezi.com ofera alternative benefice ce contribuie la reducerea fumatului si chiar la renuntare

Potrivit unui studiu efectuat de catre IRES cu privire la Fumatul in Romania, realizat la inceputul anului 2016, se pare ca mai bine de un sfert din populatia adulta este fumatoare - lucru deloc de neglijat, daca se ia in calcul faptul ca numai 4 din 10 romani chiar reusesc sa renunte la acest obicei nesanatos.

De asemenea, din acest numar foarte mare de fumatori adulti din Romania, aproape 10% sufera de o serie de boli specifice obiceiului de a fuma.

De altfel, chiar si Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca fumatul reprezinta cauza numarul unu a deceselor premature de la nivel mondial.

Astfel, privind aceste lucruri, nu este de mirare ca fumatorii din intreaga lume incearca sa identifice noi si noi metode care sa ii ajute sa renunte cat mai repede si mai usor la fumat.

In acest sens, renuntarea la fumat poate fi un proces relativ simplu pentru oricine, multumita produselor eficiente furnizate de catre magazinul online Fumezi.com.

Statistica romanilor care incearca sa renunte la fumat

In urma buletinelor de analiza efectuate asupra acestui fenomen, analistii au descoperit ca aproape 40% din fumatorii curenti au incercat cel putin odata sa renunte la fumat, acest procent avand tendinta sa scada odata cu inaintarea in varsta a fumatorilor.

Astfel, pentru a renunta la fumat, romanii au apelat la o multime de metode traditionale, dar care nu au dat foarte multe rezultate; printre cele mai cunoscute metode de renuntare la fumat se numara urmatoarele: medicamentatia (pe aceasta cale se inlocuieste nicotina), participarea la o serie de sedinte realizate de asociatiile si organizatiile anti-fumat sau, in cele din urma, terapie si comunicare constanta cu specialistul.

Din pacate, astfel de metode de renuntare la fumat nu au dat prea multe rezultate, deoarece, inainte de dependenta fizica a fumatorilor fata de tigari, exista cea psihica: sunt oameni care se pot relaxa doar cu gandul la faptul ca fumeaza o tigara. Astfel, pentru ca exista atat dependenta fizica, cat si psihica, fumatorii pot gasi o cale optima de a renunta sau de a mai reduce numarul de tigari fumate pe zi, cu ajutorul unor produse speciale, furnizate de catre magazinul online Fumezi.com.

Asadar, cei care isi propun sa renunte la fumat sau sa reduca numarul de tigari consumate zilnic, pot incerca metoda tigarii electronice, aceasta fiind o alternativa perfecta la fumatul traditional sau pot incerca metoda tigarilor rulate din tutun- care, in ciuda faptului ca este o metoda de fumat aproape la fel de riscanta ca fumatul in sine, tutunul pentru rulat tigari contine mai putini aditivi periculosi, fiind promovat ca un produs mai organic si mai natural.

Tigarile electronice si renuntarea la fumat

Pentru ca un fumator sa renunte la fumat sau cel putin sa treaca la o alta metoda de fumat, acesta este nevoit sa cunoasca care vor fi beneficiile noii sale alegeri.

Astfel, cei mai interesati de tigarile electronice raman fumatorii. Sansele ca un fumator sa apeleze la aceasta metoda de renuntare la fumat sunt foarte mari iar, pentru a determina si alti fumatori sa aleaga aceasta metoda, magazinul online Fumezi.com isi propune sa explice, pe larg, care sunt beneficiile renuntarii la fumat folosind aceasta alternativa.

Intr-adevar, tigarile electronice chiar reprezinta o alternativa avantajoasa in fata tigarilor obisnuite. De aceea, Fumezi.com invita cititorii sa afle care sunt beneficiile aduse de tigarile electronice- beneficii ce au la baza studii stiintifice:

1. Imbunatatirea starii de sanatate prin eliminarea tutunului, gudronului sau altor toxine asociate cu tigarile obisnuite.

Spre deosebire de tigarile traditionale, cele electronice nu contin tutun. Acest lucru inseamna ca fumatorul isi va primi in continuare cantitatea de nicotina, insa fara a mai ingera si alte 4000 de chimicale, dintre care 40 cunoscute ca fiind cancerigene.

In plus, pe aceasta cale, fumatorul va simti aceleasi senzatii cu care s-a obisnuit in perioada in care fuma tigari normale.

Evident, nu se poate spune ca tigara electronica este sanatoasa, dar se poate considera ca acest dispozitiv este o alternativa mai sanatoasa la tigarile obisnuite. Tigarile obisnuite contin foarte multe chimicale, care nu se gasesc si in cele electronice.

De asemenea, foarte multi clienti Fumezi.ro au declarat ca se simt mai bine din punct de vedere fizic, dupa ce au trecut la tigarile electronice.

2. Mai putin miros. Asa cum toata lumea stie, tigarile au mirosul lor specific, acesta fiind "semnatura" dinstinctiva intre un fumator si un nefumator.

Astfel, acest miros de fum are abilitatea de a se impregna in aproape orice obiect: de la peretii locatiei unde se fumeaza, pana la haine, par sau chiar in tapiteria masinii. Si, pentru ca este un miros neplacut, foarte multi oameni evita contactul cu astfel de locuri sau consumatori.

De fapt, fumatorii nu simt mirosul de fum atat de tare, deoarece fumatul le slabeste simtul olfactiv, in timp ce nefumatorii pot simti mirosul de fum si, din aceasta cauza, evita persoanele fumatoare.

Un motiv pentru care fumul de tigara miroase foarte urat consta in faptul ca, in procesul de ardere, sunt topite chimicalele si toxinele prezente in compozitia sa.

Pe de alta parte, tigarile electronice nu emana un miros evident, deoarece fumatorul, in loc de a expira fum, el expira un vapor care dispare aproape imediat.

Astfel, foarte multi nefumatori declara ca mirosul eliminat de o tigara electronica este aproape inexistent.

3. Costuri mai mici. Fumatorii ar trebui sa fie cel mai atenti la aceasta sectiune: fumatul este un viciu extrem de scump in zilele noastre.

Sa spunem ca intre anii 2000 - 2005, un pachet de tigari costa, in Romania, undeva pana in 2 euro. In prezent, lucrurile s-au mai schimbat, astfel ca un pachet de tigari ajunge sa coste aproape 5 euro, ceea ce inseamna ca un fumator ce "consuma", in medie, un pachet pe zi, cheltuie mai bine de 100 de euro pe luna, numai pe tigari, fara a include si pretul brichetelor sau al scrumierelor etc.

In schimb, tigarile electronice nu impartasesc aceasta "dilema". Insa, in timp ce costul unui kit de tigara electronica poate fi ceva mai ridicat la inceput, pe termen lung, fumatorul va avea de castigat, atat din punct de vedere economic, cat si in ceea ce priveste starea de sanatate.

4. Impact social. Cu toate ca se spune ca tigarile reprezinta un motiv de socializare, se pare ca, de-a lungul anilor, fumatul este vazut din ce in mai mai negativ, si asta datorita unor motive destul de evidente: mirosul, consecintele fata de sanatate si chiar si costurile privind asistenta medicala- toate acestea aspecte combinate stau la baza unei descrieri negative a tigarilor.

De altfel, toti fumatorii au observat deja, cu siguranta, multimea de restrictii privind acest viciu: chiar daca nu era permis in spatiile si institutiile publice, oamenii aveau dreptul de a fuma in restaurante si baruri.

Insa, in urma aprobarii Legii Antifumatului, fumatorii nu mai au nici acest drept, astazi avand posibilitatea de a-si consuma tigara in locuri special amenajate si, de obicei, in exteriorul cladirilor- indiferent de natura acestora.

De asemenea, tigarile normale pot avea un impact destul de negativ si asupra vietii sociale private: de exemplu, exista foarte putine cazuri in care un fumator este intr-o relatie cu un non-fumator; sau, fumatul poate avea un impact si asupra angajatorilor, din moment ce exista din ce in ce mai multe persoane ce doresc sa angajeze persoane fara astfel de vicii.

Dupa cum se poate observa, tigarile electronice au un avantaj foarte mare in fata celor traditionale: fara riscuri prea mari in fata sanatatii, fara prea multe costuri, fara mirosuri neplacute etc.

In plus, utilizand o tigara electronica, fumatorul se poate bucura in continuare de obiceiul de a fuma, fara a fi iresponsabil.

Asadar, tigarile electronice de la magazinul online Fumezi.com ofera aceasta alternativa tuturor celor care isi propun sa renunte la fumat, intr-o maniera usoara, eficienta si fara prea multe costuri economice.

"Cei care se afla in situatia de a gasi o alternativa in fata fumatului traditional, la noi pot gasi solutia perfecta, la costuri accesibile", sustine echipa Fumezi.com.

Tigarile rulate - o alternativa benefica in fata tigarilor traditionale?

Din ce in ce mai multi fumatori apeleaza la tigarile rulate, cele realizate manual, din tutun, pe motiv ca tutunul este ceva mai natural decat cel intalnit in tigarile normale, dar si datorita faptului ca exista costuri mult mai mici.

Intr-adevar, tigarile rulate din tutun reprezinta o optiune mai economica de a fuma fiind, de asemenea, vazuta ca o modalitate mai usoara de a renunta la fumat.

Astfel, o multime de fumatori care au trecut de la tigarile obisnuite la cele rulate au declarat ca acestea chiar ajuta la renuntarea la fumat, utilizatorii declarand ca fumeaza mai putin din cauza faptului ca nu au timp destul pentru a-si rula mai multe tigari deodata; astfel, acestia ajung sa fumeze mult mai rar decat in mod normal, rulandu-si o tigara doar in momentele in care chiar simt nevoia de nicotina.

De altfel, un alt motiv pentru care din ce in ce mai multi fumatori apeleaza la tigarile rulate consta in faptul ca acestia vad materialul din care isi fac tigara.

In general, producatorii de tigarete dispun de o varietate foarte mare de ingrediente, care ofera o aroma diferita sau care fac tigara sa nu arda chiar atat de tare etc. Insa, comparativ cu tigarile traditionale, cele rulate nu contin atat de multi aditivi si, de asemenea, contin o cantitate mai redusa de tutun.

Fumezi.com ofera alternative eficiente la fumatul traditional

Industria tutunului pune la dispozitia fumatorilor o multime de optiuni de a consuma tutun. Astfel, acestia pot fuma tigari normale, trabucuri, pot fuma pipa, mesteca frunze de tutun, pot rula tigari sau pot alege varianta cea mai simpla, tigara electronica.

Asadar, consumatorii au nenumarate optiuni atunci cand vine vorba de consumul de tutun si pot alege de la tigari normale, pana la rularea acestora, folosind tutun de calitate.

Avand in vedere toate aceste optiuni, consumatorii pot gasi la magazinul online Fumezi.com un sortiment generos de produse pe baza de tutun: tigari electronice, E-lichid, vaporizatoare, baterii pentru tigarile electronice, accesorii, tuburi, tabachere, arome pentru tigari, tutun de vanzare, aparate injectat tigari, fote pentru rulat tigari, filtre sau aparate pentru rulat.

De altfel, prin produsele pe care le furnizeaza, magazinul online Fumezi.com isi propune sa ofere consumatorilor o experienta unica de a fuma, care nu se poate obtine prin metodele traditionale din prezent.

De ce aleg clientii sa apeleze la magazinul online Fumezi.com?

In general, fumatorii incearca sa identifice noi si noi metode de a renunta la fumat, iar magazinul online Fumezi.com ofera cele mai bune solutii, dar si cele mai avantajoase costuri, astfel incat fumatorii sa poata renunta la acest viciu prin modalitati mult mai usoare: cu tigara electronica sau chiar cu tutun pentru rulat tigari.

Asadar, motivele pentru care consumatorii aleg produsele Fumezi.com sunt urmatoarele:

pentru a fuma mai putin (sau chiar de a renunta total la fumat) - deoarece consumul unei tigarete rulate implica rularea acesteia in primul rand, fumatorii au tendinta de a fuma mai putin comparativ cu momentele in care fumau tigari deja facute;

pret mic: atat tutunul pentru rulat, cat si tigara electronica reprezinta solutii mai ieftine de a fuma, comparativ cu achizitionarea de tigari ce provin de la brand-uri celebre;

mai putine riscuri pentru sanatate: folosind tigara electronica, consumatorii nu mai ingereaza aceeasi cantitate de chimicale toxice prezente intr-o tigareta normala. Astfel, pe aceasta cale, fumatorul isi primeste cantitatea necesara de nicotina, fara a mai fi afectat de restul aditivilor ce se gasesc prezenti in tigarile normale;

mai mult decat atat, Fumezi.com este un magazin ce ofera solutii de a fuma, prietenoase cu mediul: in general, tigarile normale sunt cele responsabile pentru accidentele ce implica poluarea mediului inconjurator. Asadar, Fumezi.com isi propune sa elimine aceste riscuri, oferind o gama diversa de tigari electronice, baterii reincarcabile si e-lichide, care nu prezinta niciun risc asupra mediului.

Avand in vedere solutiile avantajoase de renuntare la fumat, dar si alternativele perfecte de a se mai reduce cantitatea de tigarete consumate pe zi, clientii pot gasi produsele ce ii intereseaza in mediul online, pe pagina web oficiala a magazinului www.fumezi.com.

De asemenea, Fumezi.com poate fi gasit atat in Bucuresti, cat si in orasele Focsani si Iasi. Pe aceasta cale, la Fumezi.com, consumatorii se pot bucura de preturi mici, dar si de o experienta ce nu poate fi comparata sau egalata cu nicio alta metoda traditionala de a fuma.