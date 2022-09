Singura alternativa reala pentru renuntarea la fumat

Tigara electronica este o inventie relativ noua, raportat la secolul in care traim, dar care devine din ce in ce mai populara drept alternativa pentru fumatul de tutun. Desi toata lumea stie ca fumatul nu este un obicei sanatos, renuntarea este extrem de dificila si in unele cazuri poate provoca ea insasi probleme de sanatate care pot ajunge chiar la depresii accentuate.

Acest dispozitiv inovator va ajuta sa renuntati la fumat, trecand la vapat. Practic se anuleaza toate problemele de sanatate care pot aparea din cauza consumului de tutun sau a renuntarii bruste la acesta.

Fumatul cauzeaza o multime de afectiuni de sanatate, iar acestea incep cu mult inainte sa se puna problema cancerului pulmonar, aceasta afectiune fiind cea mai frecventa printre fumatori. Tutunul ingalbeneste dintii, imbacseste pielea si parul, duce la alterarea vocii si asa mai departe, fie ca fumul produs de arderea acestuia este inhalat direct dintr-o tigara sau este fum secundar care afecteaza persoanele pe care fumatorul le intalneste. Asadar nici macar nu trebuie sa fumati ca sa fiti afectat de aceste probleme.

Tigara electronica apare ca o solutie salvatoare tocmai pentru ca nimic din functionarea ei nu are legatura cu tutunul sau cu arderea acestuia, fiind perfect sanatoasa si contribuind la renuntarea la fumat fara niciun fel de efort. Prin simpla conectare a bateriei la un atomizor, o tigara electronica poate transforma orice e-lichid pe care il preferati in vapori dintre cei mai aromati si densi, care satisfac nevoia de a fuma tutun a oricarui fumator, indiferent de istoricul obiceiurilor sale.

Cu o tigara electronica tot ce trebuie sa faceti este sa incarcati rezervorul acesteia cu sortimentul preferat de lichid, care poate contine, sau nu, concentratia de nicotina dorita si apoi sa inhalati ca dintr-o tigara obisnuita. Aceste lichide sunt solutii special create pentru tigari electronice care au la baza propilen glicol si/sau glicerina vegetala, o anumita aroma, plus o cantitate bine determinata de nicotina care da "taria" vaporilor si care se alege in functie de obiceiurile precedente ale deja fostului fumator de tutun.

Tigara electronica este o varianta mai sanatoasa din multe motive. In primul rand, pentru ca nu contine gudron si nu produce fum. Particulele inhalate sunt vapori ai solutiei vaporizate in dispozitivul conectat la baterie, pe baza de nicotina, iar cele expirate sunt practic doar vapori de apa. Astfel, nu veti polua atmosfera, nu ii veti expune pe cei din jur la substante periculoase si mai ales, nu veti introduce tot felul de toxine in propriul organism.

Pentru toate aceste motive, tigara electronica nu este cancerigena si nu dauneaza plamanilor pentru ca nu contine gudron. Ea poate fi folosita in toate spatiile publice datorita faptului ca nu are miros si ca vaporii se evapora instantaneu si nu stagneaza in aer inconjurator.

Pe buna dreptate tigara electronica se ridica la inaltimea promovarii pe care o primeste si a aprecierilor care continua sa vina din partea noilor utilizatori. Este o alternativa mult mai sanatoasa la fumat si poate contribui chiar la renuntarea totala prin descresterea treptatea a dozei de nicotina, pana ajungeti sa folositi un e-lichid neutru, doar pentru agrement.