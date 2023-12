Mananca grasimi pentru a arde grasimi

Pana de curand, perceptia generala era aceea de a te feri complet de grasimi in cazul in care vrei sa slabesti si sa iti mentii o stare cat mai buna a sanatatii.

Totusi, lucrurile nu stau chiar asa, conform LiveStrong:

Nu toate grasimile sunt la fel. Daca mananci un hamburger cu cartofi prajiti nu este acelasi lucru ca si cum ai consuma nuci sau avocado. Grasimile saturate, cu hidrogen, si solide, la temperatura camerei, cresc nivelul de colesterol rau. Cele nesaturate, insa, imbunatatesc sanatatea inimii si circulatia si cresc nivelul colesterolului bun.

Grasimea arde grasime

Corpul are nevoie de macronutrienti pentru energie: carbohidrati, proteine si grasime. Un gram de grasime are de doua ori mai multa energie fata de celelalte doua elemente. Corpul are nevoie de aceasta pentru a functiona si a putea metaboliza hrana.

Grasimea iti mentine starea de satietate

Grasimea nu este cel mai usor de digerat nutrient, ramanand in sistemul digestiv mai mult fata de alte elemente. Astfel, senzatia de satietate se va pastra. Ai grija sa consumi in fiecare zi acizi grasi omega 3 daca vrei sa slabesti.

Grasimea te face fericit

Toata lumea este de acord cu faptul ca a fi la dieta nu este deloc placut. Cand consumi mancaruri delicioase, starea ta de spirit este mai buna. Cercetatorii de la Universitatea Purdue spun ca papilele gustative detecteaza grasimea din hrana, ceea ce explica de ce hrana slaba, fara grasimi, nu potoleste poftele alimentare.

Acizii grasi omega 3 cresc nivelul de serotonina si imbunatatesc starea de spirit, ajutandu-te sa fii mai motivat in respectarea unui regim alimentar.

Grasimea ajuta muschii

Specialistii spun ca grasimea este esentiala pentru cresterea ratei metabolismului si arderea caloriilor la sala de fitness, dar si pentru cresterea masei musculare. Studiile arata ca acizi grasi omega 3 stimuleaza sinteza proteinelor musculare si astfel este prevenita pierderea masei musculare odata cu inaintarea in varsta.

Grasimea face mancarea mai buna

Multi nutrienti, inclusiv vitaminele A, D, E si K, sunt solubili in grasime, ceea ce inseamna ca sunt mai bine absorbiti de organism ajutati de aceasta.

Astfel, sunt prevenite probleme precum pielea uscata, pierderea vederii, oasele slabite, durerile musculare si problemele de coagulare a sangelui.