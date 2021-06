Alexandru Rafila trage un semnal de alarma: S-ar putea ca in toamna sa avem o ciculatie a virusurilor gripale semnificativ mai intensa decat in sezonul precedent

Specialistul atrage atentia asupra faptului ca vaccinarea gripala va fi utila in contextul in care imunitatea in randul populatiei fata de infectia gripala este mult mai scazuta comparativ cu anul trecut. " Multi dintre cei care s-au vaccinat sunt indoiti de utilitatea vaccinarii pentru ca nu a existat circulatia virusurilor gripale,. Eu cu familia mea ne vom vaccina", precizeaza medicul.Alexandru Rafila: Chiar daca anul trecut nu am avut sezon gripal, anul acesta exista suficiente motive sa credem ca nu va mai fi la fel ca anul trecut"Se testeaza in momentul de fata toate aceste persoane simptomatice, dar totusi din momentul in care ai 0.2%, 0.3% dintre persoanele testate zilnic pozitive, doar atat, aceasta este proportia de teste pozitive, in mod evident ca nu discutam de viroze cu noul coronavirus ci de alte viroze care au si ele in momentul de fata timingul lor, in timp ce toata lumea purta masca, pastra masurile de distantare, sau de igiena individuala si celelalte viroze, inclusiv gripa , circulau mult mai putin.Iar asta demonstreaza ca s-ar putea ca in toamna, in iarna, sa avem si o circulatie a virusurilor gripale mai intensa sau semnificativ mai intensa decat in sezonul precedent.Nu trebuie neaparat inceputa mai devreme campania de vaccinare antigripala, in octombrie e ok daca incepe, important este ca lumea sa mai vrea sa se vaccineze in contextul in care anul trecut, stiti bine ca au ramas un milion de doze nefolosite, iar cei care s-au vaccinat, multi sunt indoiti de utilitatea vaccinarii, pentru ca nu a existat circulatia virusurilor gripale.In acest an, daca toate masurile acestea legate de utilizarea mastii si asa mai departe nu vor mai fi functionale, in mod evident circulatia virusurilor gripale va fi mai intensa sau poate chiar intensa, mai ales ca, dupa un an de pauza, si imunitatea aceasta care exista in mod obisnuit in comunitate fata de infectia gripala sigur ca este mai mica pentru ca virusul nu a circulat, s-au imbolnavit extrem de putine persoane si atunci evident ca si fata de gripa trebuie sa ne pregatim in mod obisnuit.Eu va spun cum o sa fac eu, eu o sa ma vaccinez, familia mea se va vaccina, este bine ca lumea sa tina cont de lucrul asta. Chiar daca anul trecut nu am avut sezon gripal, anul acesta exista suficiente motive sa credem ca nu va mai fi la fel ca anul trecut", a explicat Prof. Alexandru Rafila.Varianta indiana (delta) a coronavirusului ar putea avea transmitere comunitara din toamna, de aceea este foarte important sa fie monitorizata atent circulatia variantelor virusului in aceasta vara, spune Prof. Alexandru Rafila. Specialistul clarifica insa utilitatea vaccinurilor anti-Covid in cazul acestei tulpini: "Exista studii care demonstreaza ca si noua varianta indiana este acoperita in buna masura de vaccin , mai ales de vaccinurile care contin ARN mesager. Persoanele vaccinate cu doua doze de vaccin Pfizer au o protectie intre 80 si 90%, nu cred ca exista motive sa nu te vaccinezi""Ea este cu transmitere comunitara in mai multe tari unde este dominanta,(n.red tulpina indiana sau tulpina delta),incepand cu Marea Britanie, continuand cu Rusia, Turcia, in mod evident in momentul de fata cand avem doar cate 100 de cazuri inregistrate in fiecare zi, nu putem discuta de transmitere comunitara. Important este sa monitorizam circulatia tulpinilor in aceasta vara si in momentul in care se vor observa cresteri sustinute timp de mai multe zile consecutiv, chiar saptamani, daca aceste cresteri sunt cauzate si este foarte probabil sa fie asa, de tulpina delta, atunci sigur ca putem sa ne asteptam la o transmitere comunitara, care ar putea sa apara probabil in toamna in Romania, cu aceasta tulpina.Exista studii recente care demonstreaza ca si noua varianta indiana este acoperita in buna masura de vaccin, mai ales de vaccinurile care contin ARN mesager. Persoanele care sunt vaccinate cu doua doze de vaccin Pfizer sau Moderna, ma rog, pe Pfizer s-a facut studiul, arata ca la ele exista o protectie intre 80 si 90%, deci o protectie buna in continuare, asa ca nu cred ca exista motive sa nu te vaccinezi, dimpotriva, cu cat ne vaccinam mai multi cu atat transmiterea va fi mai mica, posibilitatile de emergenta a unor noi variante scad, si exista si protectie fata de variantele care circula in momentul de fata", a declarat Prof. Rafila.Varianta delta (indiana) a noului coronavirus se transmite de doua ori mai repede fata de varianta initiala a virusului iar cei care se imbolnavesc cel mai usor cu aceasta sunt tinerii, explica Prof. Rafila. "Trebuie monitorizat foarte atent ce se intampla in aceasta perioada, in Germania s-a observat ca proportia din totalul tulpinilor delta se dubleaza la fiecare saptamana sau zece zile", atrage atentia specialistul."Sunt anumite studii care arata ca se imbolnavesc mai frecvent tinerii, dar sunt doua lucruri pe care trebuie sa le corelam. Pe de o parte, transmisibilitatea mult mai mare a acestei variante, pe de o parte, dublu fata de tulpina initiala, se transmite de doua ori mai usor, iar pe de alta parte populatia, care este foarte mobila si imunizata prin vaccinare in proportie mai mica, adica populatia tanara, evident ca este si la risc mai mare, pentru ca circula mai mult, interactioneaza mai mult si asa mai departe, si proportia celor care s-au vaccinat in randul acestei categorii este mai mica, si atunci pe undeva este normal sa se intample asa.Trebuie monitorizat foarte atent ce se intampla in aceasta perioada si, in momentul in care vom observa o modificare, sa spunem, de la o medie de 100 de cazuri pe zi inregistrate in aceasta perioada o sa vedem ca lucrurile se schimba, adica sa existe un trend crescator sustinut, trei saptamani la rand, chiar daca cifrele sunt relativ mici, atunci trebuie foarte mare atentie, pentru ca s-a observat si in Germania lucrul asta, proportia din totalul tulpinilor izolate a tulpinii delta, a tulpinii indiene, creste sau se dubleaza la fiecare saptamana sau zece zile.Daca ai o crestere constanta si o crestere a proportiei tulpinii delta, lucrul asta demonstreaza ca peste cateva saptamani sau doua luni, cam asa, ca interval de timp, poti sa incepi sa ai probleme, si singura solutie este de izolare rapida a focarelor, eventual vaccinarea persoanelor din vecinatatea acelui focar, masuri de sanatate publica tintite care sa impiedice revenirea la transmiterea comunitara", spune prof. Rafila.Vaccinarea anti-Covid 19, in ritm incetinit. Profesorul Rafila spune ca nu crede ca in toamna vor fi 6 milioane de persoane vaccinate. Campaniile de informare tintite, mai ales in mediul rural, si campaniile de informate dedicate parintilor, foarte importante. Prof. Rafila: "Discutam si despre un nou inceput al anului scolar, este bine sa inceapa in conditii de siguranta, ramane de vazut daca se va intampla asa""Nu cred ca o sa creasca foarte mult, nu cred ca in toamna vom avea 6 milioane de persoane vaccinate, nu avem cum, la un ritm de 10-15 mii de persoane vaccinate zilnic, discutam de cei care fac prima doza, pentru ca asta este important, va dati seama ca asta inseamna cam 300.000 pe luna, ori in doua-trei luni nu o sa depasim decat cu putin 5 milioane de persoane vaccinate.Noi nu am fost consecventi, asta a fost o problema legata de modul de informare si pozitionare in legatura cu vaccinarea, logistic a fost bine organizata, si a facut fata fara niciun fel de probleme, dar din punctul de vedere al informarii si al celor care decid la nivel politic acolo a existat inconsecventa, au fost tot felul de lucruri populiste, targeturi, tinte asumate cu tot felul de date care erau corelate cu ridicarea restrictiilor, niciuna dintre tintele asumate de catre Guvern, imi pare rau sa spun asta, mi-as fi dorit sa fi fost atinse dar nu au fost atinse, si in momentul in care nu au fost atinsem ni s-a spus ca de fapt a fost un soi de gluma tinta respectiva si ca important era sa avem un numar mic de cazuri in Romania, nu sa atingem tintele respective.Asta arata inconsecventa si lipsa de cunoastere pana la urma, este bine sa fii consecvent in ceea ce spui si faci ca sa poti sa eviti in viitor aparitia unor izbucniri epidemice care sa puna din nou in pericol economia si mai ales modul de functionare al societatii.In continuare, solutia este vaccinarea, nu luarea in deradere a vaccinarii, campaniile de informare tintite, chiar din poarta in poarta, de informare si vaccinare, mai ales in mediul rural, informarea dedicata pentru parinti, pentru ca, stiti bine, in Romania, ca si in multe alte tari, s-a introdus si vaccinarea la copii intre 12 si 15 ani, toate lucrurile astea trebuie conectate si coordonate, mai ales ca discutam si de un nou inceput al anului scolar, este bine sa inceapa in conditii de siguranta, si sa nu mai asistam la situatia pe care am trait-o din nefericire anul trecut, cand in cea mai mare parte a timpului scolile au fost inchise.Daca la nivel general avem 12.000 de persoane care se vaccineaza cu prima doza in fiecare zi, proportia copiilor nu poate sa fie foarte mare, mai ales ca acum incep si vacantele, este o perioada in care s-ar putea gandi niste lucruri mai originale putin si mai cu impact si asupra parintilor, pentru ca pana la urma parintii hotarasc daca isi vaccineaza copiii, asa incat lucrurile sa intre intr-o zona de siguranta in toamna. Ramane de vazut daca se intampla asa sau daca in continuare zona aceasta de amestec politic putin cam brutal in campania de vaccinare va continua sau nu.In ceea ce priveste vacinarea, trebuie sa mergem pe convingere, nu pe obligativitate, este un lucru important sa eliminam aceste suspiciuni legate de obligativitatea vaccinarii, toata lumea trebuie sa aiba drepturi egale, fie ca se vaccineaza sau nu, dar este important sa fim protejati, iar cei care nu se vaccineaza sa aiba optiunea testarii pentru a putea participa la diverse tipuri de activitati de natura sociala", a explicat prof. Rafila.