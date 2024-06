Romania, lovita iar de gripa noua in octombrie?

Romania s-ar putea confrunta cu al treilea val de gripa noua AH1N1 in luna octombrie, atentioneaza medicii.

Un oficial al Ministerului Sanatatii avertizeaza ca in toamna, Romania ar putea fi lovita de inca un val de gripa noua.

"Incepand din lunile octombrie-noiembrie si pana la sfarsitul anului, ar putea sa apara un nou val de gripa noua, al treilea care ar afecta tara noastra", a spus conf. univ. dr. Alexandru Rafila, vicepresedintele Comisiei de Epidemiologie din Ministerul Sanatatii, pentru Realitatea.net.

Romania este acum intr-o etapa de stagnare in ceea ce priveste imbolnavirile cu virusul pandemic, insa situatia difera pe glob. De aceea, la nivel mondial, se mentine inca nivelul de alerta 6, cel maxim, instaurat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

"Este adevarat ca in Romania nu s-a mai inregistrat nici un caz de imbolnavire cu virusul pandemic AH1N1 de cateva luni, dar OMS nu a indraznit nici pana acum sa ridice nivelul maxim de alerta dat in cazul pandemiei de gripa noua, deoarece inca mai apar cazuri de imbolnavire in emisfera sudica", a declarat prof. univ. dr. Molnar Geza, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie si, totodata, seful Comitetului National de Vaccinologie din Ministerul Sanatatii.

Protejati de vaccinul antigripal sezonier

In Romania, nu a mai fost inregistrata o imbolnavire cu AH1N1 din 9 aprilie. Atunci, numarul total de cazuri confirmate era de 7.008, din care 122 oameni au murit.

Chiar daca al treilea focar de gripa noua va aparea in tara, medicii spun ca nu sunt foarte mari motive de panica, avand in vedere structura vaccinului.

"In momentul de fata, tulpinile recunoscute de OMS pentru a fi introduse in vaccinul antigripal sezonier contin si tulpina de virus AH1N1", a explicat medicul Rafila.

Pana in aceasta primavara, in Romania s-au vaccinat impotriva gripei noi 1.649.000 de persoane. Din totalul dozelor de vaccin de aproximativ trei milioane, achizitionate de Ministerul Sanatatii, in tara au mai ramas 1,3 milioane de doze neutilizate, valabile cel putin pana la sfarsitul anului.

