Scandalul bebelusilor imuni la HIV nu se mai termina: Inca o femeie e insarcinata cu gemeni manipulati genetic

Cei doi bebelusi nascuti dupa ce omul de stiinta chinez He Jiankui s-a jucat de-a Dumnezeu, intervenind genetic pe doi embrioni, nu sunt singurii. Autoritatile chineze au confirmat ca inca o femeie este insarcinata tot in urma experimentului controversatului cercetator.

He Jiankui este investigat in prezent, iar pedeapsa sa sigur va fi marita in urma acestei descoperiri. Deja acesta risca sa fie executat.

He Jiankui insusi spunea, anul trecut, la forumul unde-si anunta "reusita", in noiembrie, ca ar mai fi o potentiala sarcina. In urma anchetei a iesit la iveala ca, intr-adevar, asa stau lucrurile. Femeia este gravida si in prezent, arata agentia de presa Xinhua, citata de The Guardian.

Atat femeia care a nascut fetitele modificate genetic pentru a fi imune la HIV, cat si acestea, dar si gravida care urmeaza sa nasca vor fi plasate sub supraveghere medicala.

Ancheta a mai scos la iveala faptul ca He a inclus in experimentul sau finantat din fonduri private, pentru a "cunoaste faima", nu mai putin de opt cupluri, cu tati infectati cu HIV. Ulterior, un cuplu s-a retras din experiment.

Indata ce experimentul sau, considerat nici "moral si nici etic", a ajuns pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume, omul de stiinta a fost pus la colt si acuzat ca s-a jucat de-a Dumnezeu. Manipularea genetica, adica ce a facut He, este interzisa in majoritatea tarilor, printre care si China.

Cu toate acestea, la forumul din noiembrie, cand si-a anuntat reusita, He s-a declarat mandru de munca sa.