Urmatoarea pandemie, similara HIV, se naste in padurile din Camerun

Cu toate ca braconajul de gorile a fost scos in afara legii de zece ani in Camerun, in aceasta tara vanatorii ilegali nu se dau in laturi sa omoare mii de primate in fiecare an, pentru a fi mancate, fara a fi interesati ca acestea sunt purtatoarele unui virus similar HIV, ce ar putea declansa o epidemie la fel de mortala.

Comertul ilegal cu carne de gorila din Camerun nu pune doar in pericol existenta acestei specii aflate deja in pragul disparitiei, ci, potrivit oamenilor de stiinta, ar putea crea urmatoarea pandemie, cu un virus mortal, scrie The Independent.

80% din carnea consumata in Camerun provine din paduri, intrucat felurile de mancare preferate de populatie sunt compuse din carne de gorila, cimpanzeu sau maimuta. O estimare sustine ca 3.000 de gorile sunt ucise anual aici, in numele unui comert ilegal cu carnea lor suculenta.

In afara de braconieri, si triburile din padurile din Camerun vaneaza primate la comanda si nu se dau in laturi sa consume o gorila daca o gasesc moarta. Problema este ca in ultimii ani au inceput sa apara temeri cu privire la un virus misterios, mortal, continut de carnea primatelor.

In satul Bakaklion, spre exemplu, localnicii au consumat carnea unei gorile moarte si imediat au murit toti - 25 de femei, copii si barbati. Singurul supravietuitor din sat este o femeie, care nu a consumat carnea infectata.

Trei sferturi dintre virusurile umane noi provin de la animale si oamenii sunt in special susceptibili la cele provenind de la maimute. Se crede ca HIV provine de la cimpanzei. In general, primatele sunt purtatoare de virusuri mortale precum ebola, antrax, febra galbena si altele inca nedescoperite.

Babila Tafon, veterinar sef la un sanctuar pentru primatele ranite sau ramase orfane in urma vanatorii ilegale, Ape Action Africa (AAA), in Mefou, langa capitala Yaounde, crede ca incidentul din satul camerunez a fost declansat de o epidemie de ebola, dar pana nu face teste nu poate fi sigur.

Tafon testeaza sangele tuturor animalelor care sosesc la sanctuar si a detectat recent un virus nou, inrudit cu HIV. "O analiza recenta ne-a confirmat ca virusul este acum si in oameni, in special in cei care sunt vanatori si taie primatele din sud-estul tarii", spune acesta.

Virusurile se transfera de la maimute la om prin muscatura, zgarietura sau sangele unei maimute moarte care intra intr-o rana deschisa. Riscurile nu sunt la fel de mari la ingurgitarea carnii gatite.

