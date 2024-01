Te ingrijoreaza trecerea anilor? Exista si avantaje

"Sa imbatranesti e minunat, mai ales daca ai in vedere alternativa" - arata o zicala. Cu alte cuvinte, in loc sa vezi partea goala a paharului, mai bine priveste-o pe cealalta, plina, cu toate avantajele pe care le presupune. Deloc putine, potrivit oamenilor de stiinta.

In lume exista peste 800 de milioane de oameni cu varsta de peste 60 de ani si mai multi centenari decat populatia Islandei (de circa 329.000). A fi in varsta, insa, nu este o slabiciune; in spatele pielii zbarcite si simturilor ce nu mai sunt la fel de ascutite, inaintarea in varsta vine si cu ceva avantaje, potrivit BBC.

Din vremuri stravechi, imbatranirea a fost sinonima cu declinul, din punct de vedere fizic. Grecii, mai ales, vedeau imbatranirea ca pe o boala. Insa din ce in ce mai multe studii stiintifice sugereaza ca aceasta nici macar nu poate fi considerata un declin. Conform sursei, apogeul vietii e mai tarziu decat ti-ai imagina.

O poza pe zi: Barbatul care si-a surprins procesul de imbatranire in imagini (Video)

Cand incepe imbatranirea creierului?

Poetul Dante credea ca aceasta incepe la 45 de ani. Un sondaj realizat in Marea Britanie, pe oameni de tot felul, a aratat ca perceptia generala e ca imbatranirea creierului incepe de la 59 de ani. Asa cum era de asteptat, pe masura ce respondentul era mai varstnic, si varsta indicata era mai mare.

Ads

Insa ONU si cei mai multi dintre oamenii de stiinta sunt de parere ca 60 de ani e varsta de la care creierul imbatraneste.

Mai putine raceli

Sistemul nostru imunitar se intalneste cu milioane de potentiale pericole in fiecare zi. Pentru a le face fata, trebuie sa invete sa depisteze pericolele. In timp, la intalnirea cu un pericol, organismul reactioneaza imediat, gratie memoriei imunitare.

Acest tip de memorie este de lunga durata, explica John Upham, de la Universitatea Queensland. "In cazul celor care au trecut prin diferite epidemii, sistemul imunitar isi poate 'aminti' virusul chiar si la o distanta de 40-50 de ani. E drept insa ca aceasta trasatura se diminueaza la 70-80 de ani", afirma el, aceasta fiind explicatia pentru care oamenii de 60, chiar pana la 70 de ani si dupa au un avantaj din acest punct de vedere fata de cei de 40.

Aceasta "protectie" se traduce in primul rand prin mai putine raceli. In timp ce tinerii de 20 de ani racesc de doua-trei ori pe an, dupa varsta de 50 de ani, gripa apare doar o data sau de doua ori pe an.

Ads

Mai rezistenti la epidemii grave

Pandemia de gripa din 1918 a fost cea mai grava din istorie, omorand 50 de milioane de oameni. A lovit insa mai ales pe cei considerati in forma, puternici, adica persoanele cu varste cuprinse intre 20 - 40 de ani. Valul de gripa porcina din 2009 a urmat acelasi tipar, cele mai multe dintre victime avand varsta de pana la 65 de ani.

S-a intamplat astfel pentru ca sistemul imunitar al victimelor a reactionat exagerat la intalnirea cu virusul. In cazul celor tineri si puternici, raspunsul a fost cel mai puternic, facand in cele din urma rau organismului, atacand si celulele sanatoase si ducand la inflamatii care ajung sa fie letale.

Mai putine alergii

Pe masura ce trec anii, si alergiile se imputineaza sau devin mai putin severe, explica Mitchell Grayson, medic de la Spitalul de Copii din Wisconsin. Alergiile isi au apogeul in copilarie si se amelioreaza spre sfarsitul adolescentei si pana la 30 de ani. Dupa aceasta varsta, tind sa se agraveze putin pana pe la 50-60 de ani, dupa care simptomele aproape ca dispar, mai explica medicul.

Ads

Mai destepti?

Un studiu inceput in 1956 pe 6.000 de subiecti, cel mai lung de acest fel, a concluzionat ca in timp ce varstnicii intr-adevar nu sunt cei mai priceputi la matematica, in ceea ce priveste vocabularul si orientarea spatiala, precum si capacitatea de a rezolva probleme sunt net superiori celor tineri.

Concret, oamenii de 40-50 de ani sunt superiori din aceste puncte de vedere celor de 20 de ani, de exemplu.

Explicatia e simpla, potrivit lui Gary Small, de la Institutul de Cercetare a Creierului, de la Universitatea California: e vorba de cunostintele acumulate in ani, de recunoasterea lucrurilor cu adevarat importante, de experienta in rezolvarea problemelor.

Sex de mai buna calitate

Mai multe studii au aratat ca pe masura ce trec anii si sexul e de mai buna calitate. In unele cazuri, chiar si contactul intim e mai frecvent, arata BBC. Un studiu care a avut subiecti de peste 60 de ani a ajuns la concluzia ca 74% dintre barbati si 70% dintre femei sunt mai satisfacuti de sex, la aceasta varsta, decat erau la 40 de ani.

Ads

Potrivit terapeutului de cuplu Tara Saglio, o posibila explicatie ar fi aceea ca femeile au mai putine insecuritati legate de propriul corp. "Femeile mai in varsta sunt mai sigure in exprimarea propriei sexualitati. Acea incredere face ca sexul sa fie mai bun", concluzioneaza aceasta.

Mai putine migrene

Pe masura ce trec anii, si migrenele se imputineaza. Un studiu realizat in Suedia pe subiecti de peste 18 ani a aratat ca durerile, daca apar, tin mai putin, sunt mai putin intense si mai putin frecvente.

Transpiratie mai putina

Glandele sudoripare se micsoreaza si se imputineaza la batranete. Exista destule studii care au atatat ca tinerii de 20 de ani transpira cu mult mai mult decat persoanele de 50 - 60 de ani.

Ads