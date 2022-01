Tine batranetea la distanta - Sfaturi la indemana

Mentinerea tineretii cat mai mult timp posibil este o continua preocupare pentru muritori, indiferent de masteratele si doctoratele pe care le detin.

Health.com a stat de vorba cu sase oameni de stiinta, care au numit cateva dintre secretele norocosilor longevivi.

Nu mai manca atat de mult In Okinawa, Japonia, locul in care traiesc cei mai multi oameni in varsta de pe Terra - centenarii se ridica de la masa cand senzatia de satietate a ajuns la 80%.

Dupa cum a aratat un studiu realizat la Universitatea St. Louis, mai putine calorii inseamna si o productie mai mica de hormon T3, un hormon produs de tiroida care incetineste metabolismul, dar care incetineste si procesul imbatranirii.

Iubeste Femeile care se bucura de sex traiesc si mai mult, a aratat un studiu realizat la Universitatea Columbia. Dubland numarul sesiunilor de sex vei adauga 3 ani sperantei tale de viata, este de parere autorul studiului, Mehmet Oz.

Foloseste-ti creierul Trezeste-ti neuronii: invata o limba straina, condu pe o ruta noua catre munca, fa orice sa-i trezesti din letargie pentru a tine departe boli precum Alzheimerul. Studiile au aratat ca oamenii de 80 de ani pot avea creierul intr-o stare mai buna decat cei de 50, daca il pun la munca.

Ads

Toarna-ti niste Merlot! Probabil ca ai auzit destul de multe lucruri despre resveratrol, un compus din vinul rosu si must, care se pare ca incetineste procesul imbatranirii. Un studiu recent a aratat ca soarecii hraniti cu resveratrol aveau oasele mai puternice si o mai buna coordonare. Tot ei sufereau de mai putine simptome specifice imbatranirii, precum boli de inima, inflamatii si cataracta.

Scapa de grasimea de pe burta O cercetare vasta publicata anul trecut, care a implicat peste 6.500 de voluntari monitorizati timp de 30 de ani, a scos la iveala faptul ca grasimea abdominala, la jumatatea vietii, tripleaza riscul de dementa.

Mai multe legume si fructe Nenumarate studii au aratat ca persoanele longevive tind sa consume mai mult fructe si legume si mai putina carne.