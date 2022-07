Ce sa faci ca sa ai o inima mai sanatoasa

In zilele noastre, in care stresul si agitatia au depasit cu mult cotele la care se situau acum cateva decenii, cand oamenii erau mai relaxati, inima noastra este supusa unui efort mult mai mare pentru a face fata unui organism deseori suprasolicitat.

De aceea, si nu numai, este important sa incercam sa acordam mai multa atentie sanatatii noastre, si, in special, sanatatii inimii.

Citeste sfaturile de mai jos, publicate de womenshealthmag.com, si incearca sa le aplici pentru a avea o inima mai puternica si mai sanatoasa.

1. Mananca mai multe legume si peste

Axeaza-te pe legume si fructe colorate, care sunt bogate in antioxidanti benefici inimii, cum ar fi rodiile, afinele, rosiile si spanacul. Antioxidantii scad riscul aparitiei unor afectiuni ale inimii, datorita efectului antiinflamator pe care il au asupra vaselor de sange si ajuta la eliminarea depunerilor de pe peretii arterelor.

Orezul brun previne hipertensiunea si bolile de inima

De asemenea, multe alte fructe si legume, cum ar fi portocalele, bananele si ciupercile au un continut ridicat de potasiu, ceea ce ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

Cel mai recomandat este sa mananci intre cinci si noua portii pe zi, asigurandu-te ca alegi trei feluri diferite de legume si doua diferite de fructe. Cu cat sunt mai variate cu atat beneficiezi de mai multi nutrienti din cati ai nevoie.

In plus, nu uita sa incluzi in dieta ta si peste gras cum ar fi somonul, sardine sau crap. O portie de aproximativ 120 de grame, de doua ori pe saptamana, iti asigura o mare parte din necesarul de acizi grasi omega 3.

2. Incearca sa reduci din grasimi

O dieta saraca in grasimi actioneaza ca un scut impotriva bolilor de inima. Incearca sa scazi aportul de grasimi saturate in principal, care se gasesc in unt, carne. De asemenea, straduieste-te sa elimini grasimile care se gasesc in margarina, prajeli sau produse de patiserie. Acestea nu numai ca duc la cresterea nivelului de colesterol rau, dar il si scad pe cel al colesterolului bun.

3. Evalueaza-ti riscul de a face boli de inima

Verifica-ti periodic colesterolul, glicemia sau anumite simptome ale diabetului, mergand la medic. Un alt mod de a evalua riscul de a face boli de inima este cunoasterea istoriei familiei in ce priveste sanatatea.

Femeile cu un job stresant au dubla predispozitie la bolile de inima

Astfel, daca femeile din familia ta au suferit de astfel de afectiuni inainte de 65 de ani, riscul ca si tu sa dezvolti asemenea boli este destul de crescut. La fel si daca barbatii din familie au avut probleme de acest gen inainte de 50 de ani.

Riscul se ridica insa cu 17% daca tatal tau a fost cel care a avut astfel de afectiuni si creste vertiginos pana la 43% daca mama ta a fost astfel afectata. Si, chiar daca urmezi o dieta corecta pentru a preveni aceste boli, riscul creste cu 82% daca ambii parinti au suferit de afectiuni de inima.

4. Fa miscare

Fie doar si 30 de minute de mers pe jos in fiecare zi au ca efect, printre altele, intarirea inimii tale. Miscarea ajuta la scaderea lipoproteinelor LDL (lipoproteine cu densitate mica, adica colesterolul rau) si la cresterea lipoproteinelor HDL (cu densitate mare, adica colesterolul bun).

Aceste doua tipuri, combinate cu trigliceridele formeaza colesterolul total, care ar trebui sa fie mai mic de valoarea 200. La femei spre exemplu, LDL este indicat sa fie mai mic de 100, iar HDL peste 50.

5. Renunta la fumat

Pe langa faptul ca tigarile cresc riscul de cancer, sunt scumpe si provoaca si un miros urat, acestea ii fac pe fumatori sa fie de doua pana la patru ori mai predispusi riscului de a dezvolta boli coronariene, aceasta fiind principala cauza a mortii in Statele Unite.

10 sfaturi pentru prevenirea bolilor de inima

Fumatul ingusteaza arterele, creste tensiunea arteriala si ingroasa sangele, ceea ce sporeste riscul aparitiei unor cheaguri, care sunt vinovate de un atac de cord. Daca nu esti suficient de motivat astfel, gandeste-te si la cei din jurul tau, chiar daca sunt nefumatori, ei putand face boli de inima din cauza fumului pe care il inhaleaza in mod pasiv de la tine.

