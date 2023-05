Citeste-ti riscul de atac de cord in... pleoape

Acumularile de culoare galbena de pe pleoape, cel mai adesea depuneri de colesterol, semnaleaza un risc crescut de atac de cord, spun oamenii de stiinta din Danemarca.

Conform unui raport publicat recent, citat de BBC, persoanele care observa asa ceva pe pleoape prezinta un risc cu 48% mai mare de a suferi un atac de cord. De obicei cand acestea exista pe pleoape, cu siguranta in corp se mai afla si alte depuneri de colesterol, ce tradeaza riscul cardiovascular.

Cercetarea in urma careia a reiesit aceasta concluzie a fost realizata la Spitalul Herlev din Danemarca, unde au fost atent monitorizate 12.745 de persoane inca din anii '70. La inceputul perioadei de monitorizare 4,4% dintre pacienti aveau astfel de depuneri pe pleoape. Trei ani mai tarziu, 1.872 dintre subiecti au avut un atac de cord, 3.699 se confruntau cu boli de inima, iar 8.507 murisera deja, cei 4,4% regasindu-se in una dintre aceste situatii.

Din observatiile oamenilor de stiinta reiese ca riscul de a se alege cu boli de inima in urmatorii 10 ani este mare in cazul celor care au astfel de depuneri si ca lucrurile nu sunt diferite in functie de sex.

Din pacate insa, acesti oameni nu stiu ce simbolizeaza depunerile, adesea adresandu-se dermatologilor pentru a le indeparta, din motive estetice.