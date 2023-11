O cauza majora pentru care oamenii saraci sunt mai predispusi la boli de inima

Statisticile arata ca oamenii cu o situatie financiara proasta prezinta un risc mai ridicat de a dezvolta boli cardiovasculare. Autorii unui amplu studiu publicat recent au identificat una dintre principalele cauze din spatele acestui fenomen: oamenii saraci dorm mai putin.

Asta pentru ca sunt nevoiti de multe ori sa lucreze in ture sau sa aiba mai multe joburi in acelasi timp ori sa accepte conditii improprii si extenuante de lucru. Se adauga si stresul de a trai de la o luna la alta, iar toate aceste lucruri au un impact negativ asupra duratei si calitatii somnului.

Noul studiu, citat de Science Alert, arata ca legatura dintre situatia financiara a indivizilor si sanatatea inimii poate fi redusa cel putin partial la odihna - sau la lipsa ei.

Autorii au analizat datele a peste 100.000 de indivizi in cadrul a opt studii anterioare desfasurate la nivelul Europei si au constatat ca legatura dintre ocupatie si afectiunile cardiovasculare poate fi atribuita in proportie de 13,4% lipsei de somn, acest factor fiind mai pronuntat in cazul barbatilor.

Numeroase studii au aratat, de-a lungul timpului, efectele negative pe care lipsa somnului le poate avea asupra organismului nostru, de la riscul aparitiei depresiei la pierderi de memorie. De asemenea, este binecunoscuta legatura dintre somn si bolile cardiovasculare. In timpul boom-ului economic din anii '80 din Japonia, de exemplu, majoritatea deceselor atribuite epuizarii au fost cauzate de probleme cardiace.

Noul studiu introduce pentru prima data in ecuatie, alaturi de somn si de bolile de inima, situatia financiara a indivizilor.

C.S.

Ads