Prevenirea hipertensiunii, Ce spune medicul

Circulatia sangelui se masoara prin doua valori, valoarea mai mare masurata atunci cand inima pompeaza sangele, si cea mai mica, in perioada de repaos a inimii, atunci cand sangele respectiv ajunge in tesuturi prin arteriole, intampinand rezistenta mai mica sau mai mare.

O tensiune normala nu trebuie sa depaseasca 140 mmHg presiunea maxima si 90 mmHg presiunea minima. Peste aceste valori se considera ca persoana sufera de hipertensiune.

De obicei, hipertensiunea se dezvolta pe parcursul anilor, in cele din urma afectand aproape pe toata lumea. Poate sa fie usor detectata si tinuta sub control dupa aceea. In caz contrar, dupa cum declara dr. Bogdan Macadon, pentru Ziare.com, in timp, poate sa duca la distrugerea organelor importante din corp, inclusiv inima sau creierul.

Majoritatea persoanelor cu hipertensiune nu prezinta simptome, desi aceasta atinge un nivel alarmant cateodata. Totusi, alti oameni pot sa simta ameteala, durere de cap surda sau sa le curga sange din nas.

Este foarte important ca macar o data pe an sa-ti fie masurata presiunea sanguina, acest lucru facandu-se mai des in cazul in care ai fost deja diagnosticat cu hipertensiune.

In ceea ce priveste cauzele, nu exista unele clare, hipertensiunea doar aparand pentru cei mai multi odata cu varsta. In cazurile particulare, afectiunea poate sa apara ca efect advers al altor probleme de sanatate asociate, cum ar fi:

- probleme la nivelul rinichilor;

- tumori ale glandelor suprarenale;

- efecte ale unor medicamente pe care le iei, fie ele anticonceptionale, pastile de raceala sau orice altceva ce corpul nu primeste bine;

- defecte ale vaselor de sange cu care te-ai nascut sau care au aparut pe parcursul vietii;

- un stil de viata nesanatos, cu tutun, alcool si droguri.

Exista cativa factori de risc in aparitia hipertensiunii, de care daca vei tine cont s-ar putea sa previi problema:

- varsta: este un element ce nu poate fi controlat, din pacate. Barbatii pot incepe sa aiba probleme cu hipertensiunea chiar dupa 40 de ani, iar necazurile femeilor incep de regula odata cu instalarea menopauzei;

- istoricul familial este si el foarte important, caci adesea persoanele cu parinti ce au suferit de hipertensiune vor mosteni problema;

- excesul de kilograme isi spune si el cuvantul, fiecare kilogram in plus punandu-si amprenta asupra felului cum actioneaza inima, dar si celelalte organe ale corpului si deregland circulatia sangelui prin organism. In plus, grasimea se depoziteaza si pe vasele de sange.

- lipsa activitatii fizice: persoanele care nu fac miscare in mod regulat au un risc mai mare de a face hipertensiune decat restul, caci inima lor este slabita si arterele la fel;

- fumatul: chimicalele din tutun cresc in mod instantaneu presiunea arteriala, ca sa nu mai vorbim de depunerile de pe artere care apar tocmai din cauza acestui obicei nociv;

- excesul de sare: astfel se retine apa in organism, ceea ce duce la o presiune arteriala ridicata;

- prea putin potasiu: aceasta substanta ajuta la echilibrarea sodiului, asa ca atunci cand lipseste, se creeaza un dezechilibru la nivel celular;

- prea putina vitamina D: aceasta este primita de organism atat prin expunerea la soare, cat si prin alimentatie. O lipsa a acestei vitamine poate duce la cresterea presiunii sanguine;

- stresul: fie ca esti stresat in mod regulat si se strange o uzura la nivelul intregului organism sau se intampla un lucru foarte grav pe moment si te stresezi foarte tare dintr-o data, stresul este un element foarte periculos, putand creste alarmant tensiunea.