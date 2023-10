Cele mai importante beneficii oferite de fotoliile de masaj de la Komoder

(P) Te-ai gandit vreodata sa iti achizitionezi un fotoliu de masaj profesional de la Komoder? Acest tip de aparat iti ofera sansa sa te bucuri chiar la tine acasa de un masaj profund, cu nenumarate beneficii asupra sanatatii, fara sa mai fie nevoie sa cheltui o gramada de bani pe serviciile disponibile doar la un salon de masaj sau la un centru spa.

In continuare, iti prezentam un top al celor mai importante efecte pe care le are masajul realizat de un fotoliu de la Komoder asupra organismului si asupra starii generale de sanatate.

Fotoliul de masaj te ajuta sa scapi de dureri

Poate cel mai important beneficiu pe care il aduce masajul asupra corpului este capacitatea sa de a ajuta la ameliorarea durerii in mod natural. Si cum te poti bucura de acest lucru in orice moment al zilei, exact cand simti nevoia sa te relaxezi putin? Achizitionand un fotoliu de masaj de la Komoder

Aceasta ajuta la reducerea mai multor tipuri de durere, inclusiv durerile de spate, durerile musculare si senzatia de rigiditate, durerile de cap sau de umeri.

Utilizarea regulata a unui scaun de masaj contribuie la cresterea fluxului sanguin la nivelul muschilor spatelui.

De asemenea, ajuta la eliberarea unor "analgezice" naturale ale organismului, cunoscute sub numele de endorfine. Acestea au ca efect reducerea durerilor si imbunatatirea flexibilitatii.

Ads

Pentru persoanele care resimt rigiditate musculara si tensiune in puncte cheie ale corpului (umeri, gat, spate), un fotoliu de masaj reprezinta un ajutor de nadejde.

Masajul ajuta la stimularea ligamentelor, muschilor si articulatiilor, crampele musculare si spasmele fiind ameliorate considerabil.

Masajul te ajuta sa elimini stresul

Un alt beneficiu al masajului realizat de un fotoliu profesional, cum este cel de la Komoder, este faptul ca reduce nivelul de stres din organism.

Cei mai multi oameni duc o viata extrem de agitata si se confrunta cu situatii stresante in fiecare zi. In timp, stresul acumulat se transfera in organism si provoaca tensiune musculara si rigiditate.

Ei bine, masajul ajuta la reducerea tensiunii musculare provocate de stres si, in plus, imbunatateste sanatatea mentala, eliminand starile de anxietate si disconfort.

Ads

Un fotoliu de masaj imbunatateste starea generala de sanatate

De asemenea, masajul are capacitatea de a imbunatati starea generala de sanatate a unei persoane. Are un rol important in stabilizarea ritmului cardiac, poate scadea tensiunea arteriala ridicata, ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui in tot corpul, stimuland fluxul de limfa si ajutand organismul sa elimine mai usor toxinele.

Studiile de specialitate efectuate de-a lungul anilor dovedesc faptul ca persoanele care beneficiaza de masaje regulate au un sistem imunitar mai puternic si se imbolnavesc mai greu.

Fotoliile de masaj de la Komoder

Komoder, companie cu experienta de 5 ani in domeniul distributiei de fotolii de masaj profesionale, iti pune la dispozitie o gama foarte variata de scaune de masaj de calitate, fabricate de branduri de renume la nivel mondial ( iRest , Inada, Tokuyo, Panasonic si Rokol).

Pe komoder.ro gasesti fotolii de masaj cu functii complexe si tehnologie de ultima generatie, astfel incat sa te poti bucura de un masaj perfect din toate punctele de vedere.

Ads