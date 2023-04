Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Cum cresc oasele?

Sistemul osos este format din 206 oase, care sunt conectate intre ele prin articulatii, in cele mai multe cazuri.

Doctorul ortoped Tarek Nazer explica pentru Ziare.com modul in care se formeaza sistemul osos.

Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Durerea de glezna - cauze si tratament

Cum cresc oasele?

Oasele cresc atat in lungime, cat si in grosime, surprinzator este faptul ca un nou

nascut are mai multe oase decat un adult, scheletul acestuia fiind alcatuit din aproximativ 350 de oase.

In perioada embrionara si fetala, scheletul este format din membrane conjunctive si cartilaj hialin. Procesul de transformare a scheletului conjunctiv fibros si cartilaginos al embrionului si fatului in scheltul osos al adultului poarta numele de osteogeneza, care incepe din saptamana a patra a vietii embrionare.

Cresterea oaselor in lungime si grosime are la baza procesele de osteogeneza primara si secundara, adica activitatea osteogenica a periostului si a cartilajului de conjugare.

Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Ce este guta si cum se trateaza

Cum cresc oasele in lungime?

Cresterea in lungime se realizeaza la oasele lungi prin activitatea cartilajlor de crestere care se gasesc intre diafiza si cele doua epifize ale osului. La acest nivel se desfasoara un proces dublu de condrogeneza, in interiorul cartilajului de crestere si de osteogeneza la limita epifizelor si diafizelor.

Ads

Functionarea cartilajelor de crestere si cresterea oaselor sunt limitate pana la varsta de 16-18 ani.

Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Semne ca trebuie sa ajungi urgent la ortoped

Cum cresc oasele in grosime?

Cresterea osului in grosime se face la toate oasele prin activarea foitei interne a periostului (membrana conjunctiv-fibroasa care inveleste osul), care este un proces de ostificare de membrana. Prin cresterea in grosime, oasele capata rezistenta care le permite sa suporte greutatea ce se exercita asupra lor.

Care sunt factorii care joaca un rol in cresterea oaselor?

Hormonii joaca un rol important in crestere oaselor. Exista un hormon numit somatotrop hipofizar care are un rol in poliferarea cartilajului de conjugare si stimuleaza sinteza factorilor de crestere, care la randul lor determina multiplicarea celulelor cartilajului de crestere si transformarea lor in tesut osos.

Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Cele mai frecvente cauze ale durerilor de mana

Ads

Tiroxina, produsa de glanda tiroida, stimuleaza cresterea, cu cat este mai putina tiroxina in sange, cu atat cresterea este mai lenta.

Hormonii sexuali au un rol important in timpul pubertatii si pot determina cresterea, prin stimularea productiei hormonului de crestere si activitatea cartilajelor de crestere.

Calciul si vitamina D ajuta la crestere sanatoasa a oaselor si la cresterea rezistentei masei osoase. Vitamina C ajuta la cresterea productiei de colagen, proteina esentiala a corpului omenesc care contribuie la mentinerea cartilajelor, tesuturilor, ligamentelor si tendoanelor.

Exercitile si sportul ajuta la dezvoltarea oaselor si stimuleaza cresterea lor.

Somnul este foarte important in formarea oaselor. Cercetarile arata ca oamenii cresc in somn, deoarece atunci cand suntem intinsi gravitatia este perpendiculara cu corpul ceea ce permite oaselor sa se dezvolte.

Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Cum trebuie sa fie relatia intre medic si pacient

Ads

Doctor ortoped Tarek Nazer, medic specialist ortopedie si traumatologie, specialist in chirurgie artroscopica, leziuni sportive si proteze personalizate. Medic ortoped cu experienta de cinci ani in unele dintre cele mai mari spitale din Anglia si vicepresedinte al Asociatiei Sanatate la Nivel European. Timp de doi ani a lucrat cu Phil Hirst, medicul echipei Manchester United.

www.consultatieortopedie.ro

Daca aveti vreo intrebare pentru medicii colaboratori ai Ziare.com, va invitam sa le-o adresati printr-un comentariu sau printr-un mail pe adresa sugestii@ziare.com.