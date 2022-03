Transplant de penis, operatie in premiera in SUA: 60 de veterani de razboi isi asteapta randul

Primul transplant de penis din SUA urmeaza sa fie facut, pacientul fiind un veteran de razboi.

Aceasta va fi prima dintr-o serie de operatii de care vor beneficia veteranii de razboi americani, anunta BBC.

Interventia va dura 12 ore, fiind una delicata, ce presupune conectarea unor nervi si a unor vase de sange, pentru a reda functia urinara si pe cea sexuala.

Primul transplant de penis reusit a avut loc anul trecut, in Africa de Sud.

Primul transplant de penis din lume realizat cu succes

Intr-o prima faza, vor fi operati de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins 60 de veterani de razboi din SUA.

Prima operatie se va face folosindu-se un penis tanar, de la un donator decedat. Se preconizeaza ca pacientul care va primi transplantul va avea primele senzatii la nivelul penisului in decurs de 6 pana la 12 luni de la operatie.

In functie de rezultatul operatiilor, medicii spera chiar ca exista sanse ca pacientii sa poata avea copii.

Cel mai mare risc in cazul acestor operatii il reprezinta infectiile sau hemoragia in timpul procedurii. In plus, exista si riscul pe termen lung presupus de medicamentele administrate pentru ca transplantul sa nu fie respins.

Pacientii vor fi indeaproape monitorizati timp de cinci ani, pentru a trece bine si peste socul psihologic pe care il presupune interventia.

Un raport legat de personalul militar tanar ranit pe campul de lupta arata ca 7% dintre rani se afla la nivel genital. Multe sunt rezultate in timpul exploziilor dispozitivelor improvizate. Desi soldatii beneficiaza de protectie pentru aceasta zona, in timpul misiunilor, multi aleg sa nu o poarte, pentru ca le ingreuneaza miscarile.

In afara de transplantul realizat anul trecut in Africa de Sud, a mai existat o astfel de operatie, realizata in China, in 2006. Desi operatia a decurs bine, penisul a fost ulterior respins.

In ceea ce priveste operatia de anul trecut din Africa de Sud, pacientul, care este tanar, a devenit deja tata.

