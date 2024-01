Vitamine ce te pot ajuta sa slabesti

Vitaminele joaca un rol important in pierderea in greutate. Dieta si exercitiile nu vor da rezultate, daca nu sunt asistate de vitamine ce regleaza procesele vitale biochimice si de metabolismul. Afla in continuare ce vitamine te ajuta sa slabesti.

Cele mai bune vitamine pe care trebuie sa le consumi atunci cand vrei sa slabesti sunt vitamina C si vitaminele B1, B2, B3, B5, B6 si B12, potrivit Buzzle.

Vitamina B1 sau tiamina converteste hidratii de carbon in energie si mentine sanatos sistemul nervos. Alimentele bogate in vitamina B1 sunt graul, soia, bananele, perele, mango si carnea.

Vitamina B2 sau riboflavina este necesara pentru un metabolism bun. Aceasta vitamina este necesara pentru repararea parului, a unghiilor si a pielii. Migdale, laptele, branza, ouale, graul si legumele cu frunze verzi sunt bogate in vitamina B2.

Rolul principal al vitaminei B3 sau niacina in organismul uman este sa asigure functionarea normala a glandei tiroide si converteste grasimile si glucidele in energie. Carnea de pui, ouale, orzul, orezul brun, tonul, taratele de grau si branza sunt surse bogate de niacina.

Vitamina B5 sau acidul pantotenic joaca un rol cheie in generarea de energie, avand un rol important si in functiile glandei suprarenale. Deficitul de vitamina B5 poate afecta utilizarea grasimii. Pentru a asimila cat mai multa vitamina B5 trebuie sa consumi pui, oua, carne, fasole, legume verzi, nuci, tarate de grau, ovaz, melasa si orz.

Vitamina B6 este necesara pentru a regla grasimile si proteinele. Carnea de pui, carnea de vita, bananele, fructele uscate, orez brun, sardine, macrou si varza sunt alimente bogate un vitamina B6.

Vitamina B12 este una dintre cele mai importante, deoarece deficitul ei poate provoca anemia pernicioasa.

Vitamina C este un antioxidant puternic, care poate ajuta la transformarea glucozei in energie. Cele mai bune surse de vitamina C sunt citricele, merele, bananele, capsunele, broccoli, kiwi, varza de Bruxelles, coacazele negre si varza.

