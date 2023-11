Cum sa ai un abdomen plat, dupa ce ai nascut

Toate femeile doresc sa dea jos burtica, dupa ce au nascut, la fel de repede cum o fac vedetele.

Totusi, pentru muritoarele de rand este mai greu sa realizeze aceasta performanta intr-un timp record, din cauza statutului financiar, informeaza The Sun.

Fara antrenor personal de fitness si fara alte facilitati, pe care numai vedetele si le pot permite, femeile obisnuite trebuie sa depuna mai mult efort pentru a ajunge la silueta dorita.

"Abdomenul tau poate ajunge la dimensiunile dorite fara interventii chirurgicale, dar trebuie sa lucrezi mult pentru asta", recomanda expertul in fitness, Millie Dobie.

Sunt cativa pasi pe care trebuie sa-i urmati pentru a arata ca o adevarata vedeta.

1. In primul rand, trebuie sa consultati medicul, pentru a fi sigura ca apelati la tratamentul potrivit.

2. Ganditi-va la fitness inainte sa ramaneti insarcinata. Cu cat sunteti intr-o forma fizica mai buna, inaintea sarcinii, cu atat va fi mai usor sa scapati de burtica, dupa nastere.

3. Faceti exercitii in timpul sarcinii. Trebuie sa aveti activitate fizica si in aceasta perioada, dar nu trebuie sa fortati organismul.

4. Nu tineti cure de slabire in timpul sarcinii. Mancati sanatos si ordonat, dar nu apelati la un regim sever de alimentatie. Aveti nevoie de cel putin 200 de calorii in plus, in ultimul trimestru al sarcinii.

Ads

5. Purtati un brau special dupa sarcina. Majoritatea femeilor sufera o separare abdominala, dupa nastere si pielea de pe abdomen se intinde foarte tare. Trebuie sa purtati acest brau, in special cand faceti exercitiile de intretinere.

6. Dupa nastere, puteti reveni la un program de fitness complex. Este foarte important sa efectuati exercitii care sa puna la lucru si muschii cardiaci.

7. Exercitiile pentru muschii inimii nu trebuie confundate cu gimnastica aerobica. Puteti face jogging sau puteti dansa, pe o muzica antrenanta, pentru a rezolva si aceasta problema.

8. Faceti exercitii pentru muschii abdominali, pentru a va asigura ca burtica dumneavoastra nu devine rotunda, ci plata.

9. Aveti incredere in programul pe care il adoptati. Dupa ce va veti obisnui cu exercitiile fizice, totul va reveni la normal, inclusiv abdomenul dumneavoastra.

10. Nu recurgeti la diete. Eliminarea caloriilor pot slabi muschii si daca alaptati copilul, in mod natural, veti priva bebelusul de vitaminele necesare.