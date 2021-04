Ce cocktail nociv de substante chimice se ascunde in alimentele de tip pate vegetal: "Sunt pline de grasimi saturate"

Ce probleme de sanatate creeaza aditivii alimentari

Segmentul de conserve de pate vegetal castiga teren

Medicii recomanda prudenta

Potrivit medicilor, aceste produse abunda in conservanti si coloranti, fiind adevarate cocktailuri de substante chimice care pot dauna, de fapt, sanatatii, mai ales atunci cand sunt consumate pe o perioada indelungata.Caragenanul, polifosfatii sau carminul sunt doar cativa din aditivii alimentari care se regasesc in conservele de tip pate de post care sunt comercializate in Romania, avertizeaza Sorin Mierlea, presedintele Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor.Conform unui studiu, in cadrul caruia fost verificate etichetele a 15 astfel de produse de la raft, au rezultat urmatoarele date:-76,62% este procentajul produselor in care a fost gasit caragenanul (E407);-74,02% este procentajul produselor in care au fost gasiti polifosfati (E452);-67,53% este procentajul produselor in care a fost gasit monoglutamatul de sodiu (E621);-50,64% este procentajul produselor in care a fost gasit ascorbatul de sodiu (E301);-49,35% este procentajul produselor in care a fost gasit carmin (E120).Unele dintre aceste E-uri ii expun pe consumatori la probleme cum sunt greata, diareea, probleme gastrointestinale, alergii sau chiar dereglari hormonale.In plus, carminul, cunoscut sub numele de E 120, un colorant rosu produs din insecte, poate produce hiperactivitate si deficiente de concentrare la copii. Carminul este insa regasit in foarte multe produse pe care le consumam in perioada premergatoare Pastelui, subliniaza medicii.De cealalta parte, Sorin Mierlea, presedintele InfoCons, noteaza ca desi sunt mai scumpe decat conservele de pate de ficat, produsele de tip pate vegetal castiga teren de cativa ani, segmentul fiind in continua crestere, pe piata aparand noi variante care abunda insa in E-uri."In perioada de post trebuie sa citim eticheta, sa ne uitam la termenul de valabilitate dar mai mult ca oricand trebuie sa ne uitam la coloranti si conservanti si sa alegem produsele de post care sunt cu adevarat vegetale. Este important sa nu consumam doar cocktailuri de substante chimice si sa alegem in cunostinta de cauza produsele de post. Ingredientele sunt in ordinea cantitatii din produs, asa ca primul ingredient se regaseste in cea mai mare cantitate in produs, iar ultimul intr-o cantitate mai mica", a explicat Sorin Mierlea pentru Ziare.com.Conform acestuia, produsele de tip pate vegetal sunt sarace in proteine si in fibre dar sunt bogate in grasimi saturate, calciul lipsind cu desavarsire.Specialistul afirma insa ca in urma analizei s-a descoperit ca si continutul de sare din produsele de tip pate vegetal este ridicat si pleaca de la 0,51 grame la 100 de grame de produs ajungand la 1,89 de grame la suta de grame de produs. Nici zaharul nu lipseste de pe etichetele produselor tip pate vegetal, indiferent ca sunt sub forma de conserva sau de pasta ori crema."Excesul de pate poate fi daunator, dar noi le recomandam pacientilor sa il consume moderat. Toate trebuie facute cu masura! Ceea ce este important e ca eticheta pateului sa fie citita inainte de cumparare", a explicat, la randul sau, un specialist in nutritie Studiul citat face parte dintr-un proiect de monitorizare a produselor si serviciilor comercializate pe piata romaneasca, produsele fiind achizitioate in mod aleatoriu si anonim de catre reprezentantii organizatiei.