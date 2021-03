Topul alimentelor care au zahar din plin, dar sub alte denumiri

Sub ce denumiri se gaseste zaharul pe eticheta

Zaharul din compot sau sucuri

Cum se ajunge la dependenta de zahar

Cu ce poate fi inlocuit zaharul

Din cauza acestui consum ridicat de zahar, care se gaseste in foarte multe din alimentele procesate de pe piata, tara noastra ocupa primele locuri la patologii precum bolile de inima , diabetul zaharat sau obezitate Problema, avertizeaza specialistii, e faptul ca zaharul se regaseste sub diverse forme in alimentatia zilnica, el putand fi totusi identificat pe eticheta, daca ea este citita cu atentie, atrage atentia Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.De pilda, potrivit specialistului, zahar din plin se gaseste nu doar in dulciuri , ci si in sucuri, paine, mustar, bere cu fructe sau in iaurturile pe care le dam copiilor."Marea majoritate a produselor de pe piata sunt imbogatite cu zahar si contin E-uri. Daca un copil a baut o data suc, nu e o problema atat de mare. Problema e legata de aportul mare de calorii si de zaharuri. Printre efectele negative sunt caria dentara si, cu timpul, cresterea in greutate , e vorba de un cumul de zahar. De aceea este important sa ne uitam pe eticheta", a explicat Sorin Mierlea, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor - InfoCons.Concret, atunci cand citim o eticheta si vedem urmatoarele denumiri: dextroza, maltoza, fructoza, lactorza, nectar de algave - inseamna ca acel produs pe care vrem sa il cumparam contine zahar, trecut sub o alta denumire.Alimentele in a caror compozitie intra zaharul rafinat sunt chiar mai periculoase decat cele care au continut de zahar natural, atrag atentia expertii in nutritie De pilda, intr-o conserva de ananas sau un borcat de compot de visine sunt 45 de grame de zahar. In ceea ce priveste bauturile energizante sau cele dulci si carbogazoase, acestea contin intre 50 si 125 de grame de zahar.Fructele uscate, produsele de patiserie , iaurtul cu fructe, stafidele glazurate precum si batoanele cu cereale se numara printre alimentele care contin zahar in exces.Organizatia Mondiala a Sanatatii ne recomanda sa consumam cel mult 50 de grame de zahar pe zi, adica maximum 8 lingurite.Chiar daca reusim sa tinem sub control deserturile , cand vine vorba despre mancare este imposibil sa ne dam seama de cantitatea de zahar consumata la mesele zilnic.Cel mai grav, spun nutritionistii, e faptul ca aceasta tentinta de a folosi zaharul in produsele procesate are un efect nociv, in sensul ca actioneaza ca un drog asupra noastra si astfel, devenim cu usurinta dependenti de dulce.Carentele de minerale, cum sunt cromul, magneziul si zincul favorizeaza absorbtia insulinei in organism. Astfel, o lipsa acuta de crom poate declansa subit pofta de ceva dulce.Cromul poate fi luat din sparanghel, drojdie de bere, cereale integrale. Pentru a suplini lipsa de magneziu din sange se recomanda consumul de spanac, fasole, migdale, alune, orez si cereale integrale. Fructele de mare, iaurtul, nautul si ovazul pot suplini lipsa de zinc din organism.