Tot ce stim despre controversatul ulei de palmier. De ce este atat de folosit desi contine grasimi nesanatoase

Ce este uleiul de palmier si pentru ce se foloseste?

De ce nu il inlocuim cu un ulei vegetal alternativ?

Este un ulei vegetal comestibil care provine din fructele palmierilor. Uleiul de palmier brut (obtinut din stoarcerea fructelor carnoase) este utilizat in principal in industria alimentara. Uleiul de samburi de palmier, cu un continut de grasimi saturate de aproximativ 80%, este utilizat in principal la fabricarea sapunurilor, cosmeticelor si detergentilor. Uleiul de palmier este atat de utilizat la scara larga , deoarece este un ulei extrem de versatil: este semi-solid la temperatura camerei, astfel incat poate pastra consistenta produselor tartinabile, este rezistent la oxidare, este stabil la temperaturi ridicate, este inodor si incolor. Deoarece asigura consistenta multor alimente , cum ar fi cea a margarinelor, nu este necesar sa se utilizeze uleiuri vegetale partial hidrogenate care contin grasimi trans nesanatoase.Uleiul de palmier a fost si continua sa fie un factor important de defrisare a unora dintre cele mai biodiverse paduri din lume, distrugand habitatul speciilor deja pe cale de disparitie.Nu poate fi inlocuit pur si simplu, deoarece este o cultura incredibil de eficienta . La nivel global, uleiul de palmier furnizeaza 35% din cererea mondiala de ulei vegetal pe doar 10% din teren. Pentru a obtine aceeasi cantitate de uleiuri alternative, cum ar fi soia sau uleiul de cocos, am avea nevoie de 4 - 10 ori mai mult teren, ceea ce doar ar muta problema in alte parti ale lumii si ar ameninta alte habitate si specii.Mai mult, uleiul de palmier este o cultura importanta pentru PIB-ul economiilor emergente si exista milioane de fermieri mici care depind de producerea de ulei de palmier pentru existenta lor. Boicotarea uleiului de palmier nu este intotdeauna raspunsul, dar este nevoie de mai multe actiuni pentru a aborda problemele si a le depasi mai repede.