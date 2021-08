Cum să mâncăm sănătos fără frustrări alimentare. Sfaturile nutriționiștilor despre detoxifiere

Mihaela Bilic: Industria detoxifierii reprezintă o “înfometare pe bani grei”

”Cel mai simplu detox este să ții post”

Cori Grămescu: ”Un stil de viață sănătos nu înseamnă înfometare”

Pentru o parte din ei nu funcționează doar regimurile și este nevoia de intervenția medicilor. Pentru ceilalți, puțin mai multă atenție la ce consumă nu numai că îi ajută să fie mai sănătoși dar nici nu se mai îngrașă. Mulți experți în nutriție dau sfaturi prețioase, gratis, pe internet. Aceștia vorbesc despre metode de slăbit și cure de detoxifiere care pot fi dăunătoare organismului.Alții explică ce alimente putem consuma și în ce cantități pentru a nu suferi de pe urma exceselor alimentare.Nutriționistul Mihaela Bilic a spus într-un interviu pentru Digi 24 că industria detoxifierii reprezintă o “înfometare pe bani grei” pentru perioade relativ scurte.Experta a explicat că oamenii apelează la metode de „curățare” internă a organismului, precum hidrocolonoterapia, deși nu oferă garanții și poate chiar fi un risc pentru sănătatea sistemului digestiv, care se bazează pe coloniile de bacterii benefice organismului.“E construită o industrie în jurul acestui detox. Cheltuiești bani grei ca cineva să te înfometeze. Toate detoxurile înseamnă o reducere drastică a aportului de mâncare, înseamnă în principal diete bazate pe legume și atunci ca să nu zic că se face foamea la greu, în centrele în care te internezi pentru două săptămâni să faci un astfel de detox mâncarea nu prea vezi. Atunci este amuzant că la tine acasă nu poți să faci foamea pe banii ăia, că îi plătești acolo.E normal să fie o industrie, pentru că atâta vreme cât noi trăim într-o normalitate în care avem abundență alimentară și ne îndopăm cu mâncare atunci categoric trebuie să plătim pentru a face diferit. A face diferit înseamnă a ne abține, a ne gândi și la altceva decât la mâncare, a mânca puțin și a vedea ce înseamnă să pui organismul într-un impas. Toate aceste experiențe trebuie făcute sub supravegherea cuiva și pe bani mulți, pentru că altfel nu ne dezvățăm.Toate aceste cure detox apoi sunt urmate de intoxul nostru, fiindcă toată lumea se întoarce acasă la vechile obiceiuri. Deci nu învățăm mare lucru”, a explicat Mihaela Bilic.”Ficatul este o uzină năucitoare. Este unul dintre puținele organe care se reface. Cât de bine ne-a dotat natura, că și dacă rămâne o bucățică sau ți se transplantează o bucățică el crește și se reface. Atâta vreme cât avem un ficat nu avem cum să credem că mai avem nevoie de un detox. Dacă cineva vine și spune - e o chestiune de bun simț - «măi omule, dacă mănânci tot felul de alimente procesate, mănânci în cantitate mare, cel mai simplu și mai de bun simț detox este să ții post». O zi, două pe săptămână în care să mănânci doar o masă pe zi, dacă este o ciorbă de legume este perfect.Și în nutriție există regula: contează mai mult ce faci în 80% din timp, nu în 20%. Nu ne omoară nici masa dintre Crăciun și Anul Nou, indiferent că am mâncat tot porcul, ne afectează ce facem de la Anul Nou până la Crăciunul următor” a mai spus Mihaela Bilic.Și nutriționista Cori Grămescu dă sfaturi despre diete și viață sănătoasă. Ea spune că înfometarea nu face bine organismului, iar micile escapade alimentare nu trebuie condamnate, atâta timp cât nu devin o obișnuință.”Un stil de viață sănătos nu este egal cu a avea o dietă de înfometare, ci înseamnă constanță în timp și mâncare în general sănătoasă cu mici ”tratații” sau pofte ocazionale mai puțin sănătoase. De asemenea, un stil de viață sănătos înseamnă mișcare. Indiferent dacă optezi pentru a merge la sala sau a urma ore de grup fitness on-line, sportul creează un deficit caloric eficient fără să ne înfometăm. Consumând calorii în activitățile fizice și cele sportive zi de zi reușim astfel să atingem ținta de deficit caloric de 500-1000 de kcal pe zi fără să reducem drastic mâncarea”, a scris Cori Grămescu pe pagina ei de Facebook Nutriționista mai precizează că, ”nu e suficient doar să mâncăm ingrediente care, fiecare luate în parte, sunt sănătoase, ci trebuie să fim atenți și la modul cum sunt gătite respectivele alimente. Atunci când ne dorim să pierdem câteva kilograme trebuie să alegem alimente care sunt cât mai simplu pregătite și cât mai ușor de tranșat ingredientele. Cu alte cuvinte, să ne ferim de preparate care conțin tot felul de sosuri sau ingrediente pe care nu le vedem cu ușurință.Apoi, e important să nu bem caloriile. Smoothie-urile, ciorbele și sucurile sunt greu de estimat caloric și deseori le trecem cu vederea. Nu în ultimul rând, să fim atenți la cantitatea de ulei adăugată la gătire și la modul în care preparăm alimentele. Ar trebui să prioritizăm gătirea prin înăbușire sau la cuptor ori airfryer, la temperaturi moderate. Uneori alegem anumite preparate care par a fi cele mai bune opțiuni pentru a ajunge la greutatea dorită, însă de cele mai multe ori acestea nu fac altceva decât să ne aducă kilograme în plus”.Doctorul Damian Șerban: ”Obsesia pentru alimentația sănătoasă nu e deloc sănătoasă”Și medicul nutriționist Damian Șerban îndeamnă oamenii să mănânce sănătos, însă a face o obsesie din acest lucru este dăunătoare. De fapt aceasta se transformă într-o boală periculoasă, denumită Ortorexie.”Ortorexia este o tulburare a comportamentului alimentar care presupune o obsesie nesănătoasă privind alimentația sănătoasă.Spre deosebire de alte tulburări de alimentație, ortorexia pune accentul în principal pe calitatea alimentelor, nu cantitatea acestora și spre deosebire de anorexie sau bulimie, persoanele cu ortorexie sunt rareori interesate de scăderea în greutate În schimb, au o fixație extremă legată de puritatea alimentelor, precum și o obsesie privind beneficiile unei alimentații sănătoase”, spune dr. Damian Șerban.Medicul a pregătit și un minighid de alimentație sănătoasă.Iată câteva sfaturi de la Dr. Damian Șerban:- Mănâncă mai multe și legume proaspete și cereale intergale fără zahăr adăugat. Acestea sunt sărace în calorii și bogate în fibre ceea ce duc rapid la senzația de sațietate.- Nu elimina pâinea din regimul alimentar, chiar dacă dorești să slăbești. Este un aliment hrănitor și care satură rapid. Alege pâine integrală, neagră, cu semințe. Lasă ca ultimă opțiune pâinea albă.Dacă ai probleme cu greutatea nu unge feliile de pâine, cu unt, gem sau cremă de brânză.La fel, consumă orez, macaroane, cartofi, fără adaos de unt sau uleiuri, sosuri grase.- Consumă pește de trei ori pe săptămână. Acesta reduce riscul bolii Alzheimer. Cel preparat la abur sau pe grătar este ușor de digerat, fiind sărac în calorii. Peștele oceanic este mai bogat în acizi grași.- Optează pentru carnea de curcan și de pui. Este bogată în proteine și săracă în grăsime.- Redu consumul de carne roșie: vacă, porc, vânat sau alege bucățile cele mai slabe.- Lactatele constituie o categorie importantă de alimente. Dar este bine să știți că laptele degresat are aceiași nutrienți ca laptele integral dar mai puține grăsimi. Astfel că are un conținut caloric mai redus.- Este important să nu consumi mai mult de 5-6 ouă întregi pe săptămână deoarece au mult colesterol Organismul fiecărui om este diferit, astfel că este necesar să ținem cont de sfaturile nutriționiștilor, însă, dacă apar sau persistă probleme de sănătate, trebuie mers la un control medical.