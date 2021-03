Margarina, "otrava" pe care o intindem pe paine. E plina de E-uri si are un continut urias de grasime

Margarina nu ajunge doar pe paine

Grasime intre 20% si 70%

Coloranti, arome artificiale si aditivi periculosi

Diferentele intre unt si margarina

Este esentiala citirea etichetei si verificarea datei de expirare, arata Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.Concret, in urma unui studiu InfoCons, care a analizat 13 produse tip margarina, grasime vegetala si grasime vegetala tartinabila, de la cei mai mari distribuitori care se gasesc si pe piata din Romania, a reiesit ca margarina contine de la trei la sase aditivi alimentari.Mai precis, 8% din produsele analizate au in continut 3 E-uri; 15% din produsele analizate au in continut 4 E-uri; 54% din produsele analizate au in continut 5 E-uri; 23% din produsele analizate au in continut 6 E-uri."Cand discutam de margarina, care ajunge si in prajituri, ajunge si pe sandwich-ul unui copil, ajunge mai ales in perioada de post sa fie hrana pentru foarte multa lume, ar trebui sa citim eticheta. Citirea etichetei ne lamureste pana la urma ce anume cumparam. Cand vine vorba despre un astfel de produs ar trebui sa citim de doua ori eticheta si sa ne gandim daca ne face sau nu bine", a declarat Sorin Mierlea pentru Ziare.com"De exemplu, cand punem margarina pe paine trebuie sa ne gandim si cati aditivi alimentari contine painea. Brusc, creste numarul de E-uri. De asemenea, este esential sa ne uitam la termenul de valabilitate si la modul de depozitare al acestui produs de tip margarina pentru ca un mod de depozitare neadecvat poate crea probleme", a continuat Sorin Mierlea.Specialistul avertizeaza si asupra grasimii, care poate fi nociva pentru sanatate . Partea buna, arata acesta, e ca 84.61% din produsele ce fac prezentul studiu au mentionat pe eticheta procentul de grasime continut, acesta avand valori cuprinse intre 20% grasime per produs pana la 70% per produs. Toate produsele au mentionat pe eticheta valoarea energetica, iar aceasta variaza de la 180 kilocalorii per 100 de grame pana la 630 kilocalorii per 100 de grame.In ceea ce priveste continutul de carbohidrati , acesta este mentionat pe etichetele a 84.61% dintre produsele analizate, prezentand valori cuprinse intre 0.5 grame per 100 grame pana la 1.5 grame per 100 grame. Continutul de sare este inscriptionat pe toate etichetele produselor analizate, iar acesta variaza intre 0.05 g/100g de produs si 1 g/100g de produs.Potrivit unui studiu al APC Romania , la 43% dintre sortimentele de margarina analizate, primul ingredient este reprezentat de apa . Totodata, la 43% dintre sortimentele de margarina analizate, primul ingredient este reprezentat de uleiuri vegetale (palmier, rapita, cocos, floarea soarelui) in proportii variabile.In privinta aditivilor alimentari si a aromelor identificate in compozitia sortimentelor de margarina analizate s-au constatat urmatoarele:- 93% din margarinele analizate contin mono si digliceride ale acizilor grasi, aditiv folosit ca emulsifiant care contine amestecuri de mono- di-esteri de glicerina ai acizilor grasi prezenti in uleiuri si grasimile alimentare. Mai pot contine si mici cantitati de acizi grasi liberi si glicerina. Aditivul este un emulgator, deci rolul sau principal este de a forma si de a stabiliza emulsiile, prin scaderea tensiunii superficiale dintre cele doua faze lichide nemiscibile.- 93% din margarinele analizate contin beta caroten, folosit drept colorant.- 77% din margarinele analizate contin acid citric, aditiv folosit ca acidifiant.Cel mai bine documentat efect al acidului citric este distrugerea smaltului dentar, acesta favorizand aparitia cariilor dentare. Acidul citric nu este recomandat in alimentatia copiilor. Nu trebuie consumate alimente ce contin acid citric de catre cei care au afectiuni cardiovasculare sau renale, afectiuni ale aparatului digestiv si diaree.- 60% din margarinele analizate contin arome artificiale, acestea sunt folosite pentru a potenta gustul si aroma.- 60% din margarinele analizate contin conservanti, sorbat de potasiu si acid sorbic. Sorbatul de potasiu este un aditiv ce irita pielea , ochii si mucoasele. Poate fi genotoxic si mutagen pentru celulele sangelui uman. Acidul sorbic este un conservant obtinut dintr-un gaz iritant, toxic, incolor denumit keten. Poate produce reactii alergice la nivelul pielii si tulburari respiratorii.- 37% din margarinele analizate contin lecitina de floarea soarelui, folosita ca emulsifiant.- 30% din margarinele analizate contin poliricinoleat de poliglicerol, folosit ca emulsifiant.- 27% din margarinele analizate contin arome naturale, fara a se preciza tipul aromei.- 7% din margarinele analizate contin acid lactic, folosit ca acidifiant.Poate produce reactii alergice ca mancarimi, inflamarea limbii si a mucoaselor, respiratie greoaie, secretii nazale, favorizeaza subtierea smaltului dentar si aparitia cariilor, poate irita mucoasele sistemului digestiv producand diverse afectiuni digestive. Alimentele ce contin E270 nu trebuie consumate de bebelusi si copii mici pentru ca ei nu detin echipamentul enzimatic necesar metabolizarii acestuia.- 7% din margarinele analizate contin aroma de unt pentru a intensifica gustul de unt din acele margarine.- 3% din margarinele analizate contin EDTA, aditiv folosit pentru mentinerea culorii. Studiile arata ca acest aditiv alimentar poate induce modificari metabolice, dezechilibre privind mineralele, inhiba enzimele, genereaza tulburari gastrointestinale si crampe musculare, poate da reactii alergice. Este interzisa folosirea acestuia in alimentele destinate copiilor.Presedintele InfoCons spune ca untul este diferit de margarina. "Untul e unt, margarina e margarina. Fiecare produs este pe zona lui, produsele nu ar trebui comparate. Depinde in primul rand in ce cantitate mancam un anumit tip de produs. Citirea etichetei ne cam lamureste despre ce e vorba in produsul respectiv. Daca vedem tot felul de denumiri pe care nu le intelegem, e mai bine sa renuntam la acel produs", a punctat Mierlea.Puteti consulta mai jos tabelul cu produsele analizate de InfoCons:

Margarina din Comert - studiu InfoCons by Claudia Spridon on Scribd