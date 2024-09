Nutritie pe paine cu dr. Ionut Stefan: Supele si ciorbele in alimentatie

Supele si ciorbele sunt preparate traditionale ale bucatariei romanesti, folosite ca si fel principal sau doar ca simplu aperitiv inaintea acestuia.

Din punct de vedere al tolerantei digestive, sunt preparate foarte bine tolerate, usor de digerat, mai ales in cazul supelor. De aceea se si recomanda sa fie consumate in perioadele postoperatorii, de convalescenta, in afectiuni respiratorii sau digestive, cand toleranta digestiva nu este foarte permisiva.

Practic nu exista contraindicatii ale consumului de supe, mai ales de legume, si aici intra in special cele de radacinoase, fiind indicate la orice persoane, indiferent de varsta, sex, patologii associate, explica pentru Ziare.com nutritionistul Ionut Stefan.

Pot fi consumate la orice masa

Supele de legume se pot consuma in orice moment al zilei, la mic dejun, pranz sau cina. Daca nu contin prea multa sare, pot fi foarte rehidratante si energizante.

Dezavantajul supelor de legume este reprezentat in special de pierderea unor elemente precum vitamine, minerale sau fibre, mai ales atunci cand au fost fierte la temperaturi mari, ore in sir. Prin fierbere se pierde cam jumatate din continutul de vitamine A, E sau B1. De aceea, pentru conservarea proprietatilor, legumele ar trebui fierte timp scurt, asa pastrandu-se si savoarea lor, sau, de cate ori e posibil, in stare cruda.

Ads

O serie de legume, cum sunt radacinoasele - morcovul, de exemplu - sunt de preferat sa fie consumate mai degraba fierte decat crude, datorita dificultatilor de digerare si a absorbtiei deficitare a elementelor nutritive.

La supele cu carne, legumele se ferb separat!

Supele cu carne sunt indicate, cu conditia ca legumele sa se fiarba separat, iar carnea sa fie adaugata ulterior.

Supele de legume sau cu carne sunt in general preparate hipocalorice si sunt indicate in curele dietetice, fara adaosuri de grasimi sau fainoase. Daca dorim sa folosim supele sau ciorbele in curele de slabit trebuie sa evitam sa adaugam orez, fainoase sau cartofi. In plus, cand folosim carne, aceasta sa fie fiarta separat, asa pierzandu-se mare parte din grasimi, si apoi combinata cu supa de legume.

Ciorbele care folosesc borsul din tarate de grau pot fi ceva mai fermentative, mai ales cele puternic acrite, si sunt mai putin recomandate persoanelor cu afectiuni ulceroase, boala de reflux gastro-esogagian, colita de fermentatie.

Nutritionist Ionut Stefan

www.diete-nutritie.ro

Ads