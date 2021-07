Topul alimentelor care iti accentueaza starea de stres

Bauturile energizante accentueaza anxietatea

Alcoolul are impact negativ asupra organismului

Concret, dulciurile sunt nocive pentru organism si pot induce o stare accentuata de stres dat fiind faptul ca ele contin zahar din belsug si cerealele rafinate.Chiar daca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda sa nu fie depasita doza de 5 - 10 grame de zahar, zilnic, acest lucru se intampla frecvent, dat fiind faptul ca aproape toate alimentele contin zahar ascuns, sub forma de aditivi alimentari.Organismul nu poate functiona fara zahar, insa zaharul adaugat nu face decat sa aduca zero nutrienti si multe calorii suplimentare. Consumat regulat, zaharul inhiba transportatorii de dopamina, determinand persoanele sa manance mai multe dulciuri , pentru a resimti acelasi efect de la inceput.Pe moment, dulciurile pot da o explozie de energie si buna dispozitie, insa efectul benefic e de scurta durata. Astfel, dupa ce glicemia revine la valorile normale, emotiile o vor apuca pe o panta descendenta.Bauturile energizante sunt si ele o alegere nepotrivita, sustin specialistii in nutritie . Ele accentueaza anxietatea si depresia, iar combinatia dintre cofeina si zahar poate deveni periculoasa.Bauturile energizante pot da peste cap ritmul cardiac, pot da tulburari de somn si pot duce la tremuratului mainilor. Acestea au in compozitie multa cofeina, zahar sau indulcitori artificiali.Persoanele cu risc crescut de aparitie a problemelor asociate sunt copiii si tinerii, mai ales ca acestia tind sa faca excese de energizante.Alcoolul, desi e consumat pentru a reduce anxietatea si depresia, are un efect contrar. Poate avea un impact negativ asupra hidratarii si a somnului, arata medicii, care spun ca alcoolul modifica nivelul de serotoninta din creier . El actioneaza ca un factor inhibator al sistemului nervos central si poate declansa semne ale depresiei usoare.Poate agrava simptome de depresie sau de anxietate daca ele exista deja. Intre simptome se numara transpiratia palmelor, depresia sau anxietatea.