Topul alimentelor care conțin zahăr ascuns. Cu ce poate fi înlocuit pericolul prezent în alimentația zilnică

Iar specialiștii atrag atenția că zahărul este, de fapt, ascuns în majoritatea produselor de pe piață, sub diferite denumiri. Tocmai din acest motiv, necunoscând ingredientele, românii sunt păcăliți și se expun la un consum excesiv de zaharuri.Marea majoritate a produselor de pe piață și sunt îmbogățite cu zahăr și conțin E-uri, iar copiii care primesc așa ceva de la părinți în mod regulat ajung să se îngrașe. Din acest motiv, obezitatea și diabetul sunt în continuă creștere. Conform specialiștilor, orice prelucrare suplimentară a produselor alimentare duce la îngrășare.Zahărul nu este prezent doar în dulciuri , sau în sucuri, ci și în pâine, în ketchup, muștar, berea cu fructe sau în iaurt . Sunt zeci de denumiri sub forma cărora zahărul se găsește în produsele din comerț: dextroză, maltoză, fructoză, lactoză, nectar de algave sunt doar câteva dintre acestea.„Din păcate, ţara noastră are cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul nedepistat la timp, iar în cele mai multe cazuri, boala este provocată de obiceiurile nesănătoase. De aceea, pe termen lung, cele mai bune rezultate în sănătatea publică ar fi obţinute dacă cei mici ar fi convinşi că e mai bine pentru ei să mănânce strugure, decât ciocolată”, susțin specialiștii în nutriție.Statisticile europene arată că dacă un român consumă 30 de kilograme de zahăr anual, restul europenilor sunt mai ponderați, consumul mediu de zahăr fiind de 16 kilograme pe an.Medicii susțin, totuși, că alimentele în a căror compoziție intră zahărul rafinat sunt mai periculoase decât cele cu conținut de zahăr natural. Spre exemplu, într-o conservă de ananas sau un borcan de compot de vișine sunt 45 de grame de zahăr. În ceea ce privește băuturile energizante sau cele dulci și carbogazoase, acestea conțin între 50 și 125 de grame de zahăr.Fructele uscate, produsele de patiserie, iaurtul cu fructe, stafidele glazurate precum și batoanele cu cereale se numără printre alimentele care conțin zahăr în exces.Zahărul poate fi regăsit în sucul de roșii, nelipsit din bucătărie, fiind unul dintre alimentele care se combină cu multe alte ingrediente. Pasta de tomate conține zahăr. În ceea ce privește ketchupul, acesta conține patru grame de zahăr, recomandarea medicilor fiind utilizarea sosului de roșii făcut în casă.Iaurtul cu fructe, consumat nu doar de adulți ci și de copii, este doldora de zaharuri. Mai exact, un pahar de iaurt cu fructe din comerț poate conține chiar și 20 de grame de zahăr, sugestia fiind prepararea iaurtului cu fructe în casă.Produsele de panificație conțin zahăr ascuns. Conform specialiștilor, zahărul din pâine e unul dintre motivele pentru care uneori consumatorul preferă cantități mari de pâine. De asemenea, în pâine se găsesc și stabilizatori de aromă sau diverși conservanți.Sucurile carbogazoase sunt adevărate bombe calorice. Acestea conțin și foarte mult zahăr și prea puțină pulpă de fructe. Zahărul nu lipsește nici din limonadele din comerț. Sucurile proaspete, făcute în casă, sunt o alternativă sănătoasă la sucurile denumite ca fiind naturale în comerț.Potrivit specialiștilor, carențele de minerale, cum sunt cromul, magneziul şi zincul favorizează absorbţia insulinei în organism. Astfel, o lipsă acută de crom poate declanşa subit pofta de ceva dulce.Cromul poate fi luat din sparanghel, drojdie de bere, cereale integrale. Pentru a suplini lipsa de magneziu din sânge se poate consuma spanac, fasole, migdale, alune, orez şi cereale integrale. Fructele de mare, iaurtul, năutul și ovăzul pot suplini lipsa de zinc din organism.