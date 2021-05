Topul alimentelor care iti fac rau. De ce trebuie evitate

Carnea procesata

Bauturile carbogazoase

Margarina

Cum sta Romania la capitolul obezitate

Obezitatea, cumul de factori

Excesul de greutate , desi e una dintre cele mai stringente probleme de sanatate publica la nivel mondial, nu primeste atentia cuvenita, arata specialistii. Totul pleaca de la alimente , care pot fi extrem de daunatoare, mai ales consumate indelungat.Mezelurile pe care le consumam la micul dejun sau pe parcursul zilei nu sunt tocmai sanatoase, avertizeaza specialistii in nutritie . Asta pentru ca in carnea procesata se gasesc nitrati, adica niste conservanti care produc zahar si maresc riscul de diabet , dar care favorizeaza si aparitia, in timp, a cancerului de colon sau chiar a celui de tiroida.De asemenea, in carnea procesata se gaseste o cantitate mare de sare ascunsa, care duce la aparitia hipertensiunii si favorizeaza aparitia obezitatii precum si a bolilor de inima Contin, intre altele, coloranti de caramel, aspartam si ulei vegetal bromurat. Potrivit cercetatorilor, o cantitate de 350 de mililitri de suc contine aproximativ 150 de calorii si 9 lingurite de zahar, iar studiile arata ca indulcitorii artificiali folositi in sucuri vor crea senzatia de pofta de dulce.Sucurile contin, printre altele, acid fosforic, asta pentru ca gustul lor sa fie mai bun. Medicii subliniaza ca ingredientul are insa si efecte nocive.Mai exact, oamenii care beau cate 2-3 pahare de suc dulce zilnic au sanse foarte mari sa dezvolte carii sau alte afectiuni dentare. Tot specialistii arata ca si incidenta diabetului este mai crescuta in randul consumatorilor de sucuri acidulate.Desi a fost considerata o alternativa mai sanatoasa la unt , multe tipuri de margarina contin ulei partial hidrogenat, un ingredient periculos, care contine grasimi trans.Acestea sunt responsabile pentru cresterea nivelului colesterolului "rau", LDL, pentru scaderea nivelului de colesterol bun, HDL, si pentru cresterea riscului de accident vascular. Medicii spun ca in loc de margarina putem folosi o cantitate mica de ulei de masline extravirgin sau ulei de cocos.Daca in Statele Unite ale Americii exista si cei mai multi adulti si copii obezi, cel mai putin afectati de suprapondere si obezitate sunt egiptenii, scoate la iveala cercetarea.Nici adultii sau copiii romani nu stau foarte bine. In prezent, 30% din romani sufera de obezitate si 20% de suprapondere. In ceea ce-i priveste pe copiii supraponderali , numarul acestora este cu 18% mai mare decat in ultimii 10 ani. Principala problema o reprezinta dieta si produsele consumate de romani.Rata cea mai mare a obezitatii se inregistreaza in Moldova, unde procentul este de 23,8%, urmata de Oltenia si Muntenia, unde prevalenta obezitatii este de 21,3% si apoi de Banat, Crisana si Transilvania, unde procentul obezitatii este 18,8%. Si in ceea ce priveste supraponderea, topul ramane neschimbat. Astfel, tot in Moldova este si procentul cel mai mare de persoane cu supragreutate, adica 33,4% din total, media pe tara fiind de 31,1%."Cele mai multe produse de pe piata si sunt imbogatite cu zahar si contin E-uri. Orice prelucrare suplimentara a produselor alimentare duce la ingrasare . Sunt facute sa vanda si nu au niciun avantaj pentru om, producatorii baga in ele ce vor si controale nu prea exista. Ne intrebam de ce obezitatea si diabetul sunt in continua crestere. Alimentatia e motivul", declara specialistii in nutritie.Zaharurile se gasesc in foarte multe produse. "Depinde in ce cantitate este consumat. Cert este ca supraponderabilitatea e data de un cumul de factori. Spre exemplu, un pahar de suc acidulat poate favoriza, in timp, cresterea in greutate. Din pacate, tara noastra are cea mai mare mortalitate cauzata de cancerul nedepistat la timp, iar in cele mai multe cazuri, boala este provocata de obiceiurile nesanatoase", conchid acestia.