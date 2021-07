Cum ii afecteaza obezitatea pe copii: "Este o prostie sa il punem pe diete restrictive"

Inca avem perceptia "gras si sanatos"

Prognozele Organizatiei Mondiale a Sanatatiii sunt ingrijoratoare, in ceea ce priveste Romania, despre care se spune ca, daca se mentine trendul actual pana in 2030, aproape 500.000 de copii cu varste intre 5 si 19 ani vor suferi de aceasta boala.In ceea ce priveste obezitatea la copii, parintii sunt cei catre trebuie sa ia atitudine pana in momentul in care lucrurile scapa de sub control. Statisticile arata ca, la nivel global, una din 10 persoane cu varsta intre 5 si 17 ani este obeza, iar tendinta arata o crestere rapida in unele regiuni si state."Partea alarmanta este ca multi adolescenti duc cu ei la varsta adulta aceasta mostenitre. patru din cinci adolescenti obezi continua sa aiba probleme de greutate la maturitate.Tendinta unui parinte este de a asigura copilului sau tot ceea ce este mai bun, inclusiv in ceea ce priveste alimentatia.De multe ori se exagereaza, iar aceasta face ca toate intentiile bune ale parintilor sa aiba efecte nedorite asupra copiiilor atat pe termen scurt cat si pe termen lung.Multi parinti nu se alarmeaza atunci cand copiii se ingrasa, pentru ca inca avem perceptia ca ce este gras este si frumos si actioneaza cand este prea tarziu. Insa acest fapt tine de educatie.Obezitatea este cu atat mai grava cu cat apare mai devreme. Efectele nocive ale obezitatii infantile sunt de doua tipuri: psihologice si fizice. Copiii obezi sunt stigmatizati, marginalizati de catre ceilalti copii, nu-si fac prieteni si nu sunt acceptati in jocuri, devenind astfel singuratici si nefericiti", a explicat Dr. Serban Damian nutritionist."In primul rand, obezitatea la copii nu se determina ca la adulti. La adulti e simplu se canateste, masuram inaltimea si faci un test de masa corporala si iti dai seama. La copii exista niste grafice, in functie de varsta, inaltime si greutate, iar copilul trebuie evaluat in functie de aceste monograme. Iar acest lucru il face pediatrul.In al doilea rand, problema este stilul de viata . Aici sunt multe de discutat. Unii parinti isi indoapa copiii cu mancare, mai ales cu dulciuri , altii, dimpotriva au niste diete restrictive care nici acelea nu sunt bune", a explicat Conf. Dr. Cristian Serafinceanu, medic primar diabet nutritie si boli metabolice."Mai nou sunt multi parinti care refuza sa le dea zahar la copii, ii baga pe diete vegetariene, vegane, nu este in regula. In principiu, la copii trebuie un stil de viata echilibrat, dieta trebuie sa fie normala si sa se miste, sa faca sport, nu sa stea la televizor sau pe tableta.De tratat, lucrurile sunt ceva mai complicate. Depinde si de varsta copilului. Nu pot, la un copil in crestere, sa dai diete restrictive, hipocalorice, pentru ca poti sa influentezi cresterea si dezvoltarea intelectuala. Trebuie sa il aduci la normal, ca dieta, ca stil de viata, atunci copilul se va dezvolta normal, va creste in inaltime si va evita aparitia obezitatii.Este o prostie sa mergem la doctor cu copilul sa ii dea o dieta restrictiva pentru ca s-a ingrasat. Este important sa mergem cu el la pediatru sa il evalueze, apoi adoptam un stil de viata sanatos pentru varsta lui. Nu facem cure de slabire la copii, insa nici sa il lasam in fata televizorului cu cipsuri", a mai precizat medicul."Cu un stil de nutritie echilibrat, copilul va reveni la starea normala, insa nu intr-o zi sau intr-o luna ci in sase luni, un an, poate chiar mai mult", a mai precizat Conf. Dr. Cristian Serafinceanu.Referitor la bolile asociate obezitatii, medicul spune ca acesta este un factor de risc, nu inseamna ca toti copiii obezi fac diabet."Intr-adevar, au inceput sa apara cazuri de diabet zaharat de Tip II la copii, insa nu e o regula ca va aparea la toti copiii la suprapoderali. Riscul trebuie tratat cu calm, iar copilul trebuie sa devina lent la sistemul de nutritie echilibrat.Trebuie eliminate excesele alimentare si, bineinteles, convingandu-l sa faca ceva sport, incepand chiar de la varsta prescolara, insa un sport care ii place", a mai arata medicul.Potrivit unui studiu al OMS, cei mai multi copii supraponderali sau obezi traiesc in tari in curs de dezvoltare, unde rata de crestere a acestui fenomen a depasit cu 30% pe cea din tarile dezvoltate.Federatia mondiala a obezitatii estimeaza ca daca nu se iau masuri, pana in 2030, circa 300.000 de copii si adolescenti din Romania, cu varsta cuprinsa intre 10 si 19 ani vor suferi de obezitate."Surplusul de greutate in cazul adolescentilor este rezultatul mai multor factori.1. Stilul de viata, aportul caloric mai ridicat decat cel necesar, alimentatie bogata in zaharf, grasimi si alimente rafinate, alaturi de lipsa de activitate fizica in mod regulat.2. Genele. Copii cu unul sau ambii parinti supraponderali risca sa dezvolte la randul lor obezitate.3. Dificultatile socio-economice. Obezitatea estefrecventa in randul persoanelor cu venituri mici.Alte cauze pot fi: lipsa somnului, dezechilibrele hormonale, unele boli si medicamente. Un elt element care contribuie la raspandirea obezitatii este credinta, inca frecventa ca un copil trebuie sa fie gras ca sa fie sanatos.Copiii sunt incurajati sa termine tot din farfurie si sunt, adesea recompensati cu dulciuri, ceeea ce creeaza un comportament alimentar nesanatos pe care il duc cu ei in adolescenta si la maturitate", a explicayt dr. Stefan Damian, nutritionist.Dr. Stefan Damian spune ca obezitatea amplifica riscul de a face diabet Tip 2 prin rezistenta la insulina , hipertensiune, apnee in somn , dificultati de respiratie, probleme musculo-scheletare, unele tipuri de cancer , endometrial, de colonsi boli cardiovasculare.In plus acestea influenteaza negativ calitatea vietii adolescentilor si este legata de diferite probleme emotionale si de comportament: izolare, lipsa increderii in sine, stigmatizare, dezvoltarea unor tulburari alimentare cum este bulimia.Adolescentii cu un indice corporal mare trebuie sa reduca consumul de alimente bogate in grasimi si zahar, sa consume mai multe fructe si legume si sa faca miscare zilnic, macar 60 de minute. O alta solutie este apelratea la un nutritionist ca nu numai ca va prescrie un plan alimentar de slabire dar ii va incuraja pe adolescenti sa deprinda obiceiuri alimentare sanatoaseAlimentatia adolescentilor trebuie sa contina toti nutrientii necesari pentru crestere si dezvoltare, iar un medic specialist va propune meniuri care nu pun in pericol sanatatea", a mai spus expertul.Potrivit unor studii internationale, rata obezitatii infantile la nivel mondial a crescut de zece ori in ultimele patru decenii, numarul copiilor diagnosticati cu obezitate ajungand la aproximativ 124 de milioane.