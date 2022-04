Obezitatea se extinde in tarile in curs de dezvolare

Obezitatea se extinde cu repeziciune nu doar in tarile bogate, ci si in cele in curs de dezvoltare, sugereaza un studiu recent.

Totodata, epidemia de obezitate are un impact mai mare asupra oamenilor saraci din tarile bogate, relateaza Reuters.

Studiul a vizat evolutia greutatii, intre 1994 si 208, a peste un milion de femei din 54 de tari.

Echipa de cercetatori a descoperit ca femeile care inregistreaza cea mai mare rata a obezitatii, dintre cele studiate, provin din tarile sarace. Paradoxul este cu atat mai mare cu cat, in aceleasi tari, majoritatea populatiei este subnutrita.

Cercetatorii sustin ca nu exista o explicatie sigura pentru acest fenomen. Totusi, cultura are un impact major. Astfel, in tarile sarace, fetele plinute, care se apropie de varsta casatoriei, sunt preferate in detrimentul celor anorexice.

Tarile in curs de dezvoltare trebuie sa actioneze cat de repede pentru a incetini cresterea ratei de obezitate, prin campanii media de promovare a alimentatiei sanatoase, taxe si subsidii pentru imbunatatirea dietelor, reglementari guvernamentale mai dure privind etichetarea alimentelor si restrictii privind publicitatea.

