Pericole care te pandesc din cauza obezitatii

Obezitatea te expune la numeroase pericole, ea putand crea multe complicatii in corpul uman. Pe langa sanatate, obezitatea afecteaza, de asemenea, viata de familie si venitul.

Migrene

Conform unui studiu aparut in revista "Neurology", cu cat indicele de masa corporala este mai mare, cu atat creste si riscul ca o persoana sa aiba migrene, scrie ABC News.

Conform acestui studiu facut pe 4.000 de participanti, persoanele obeze au un risc cu 81% mai mare de a avea cel putin 14 episoade de migrene lunar. Cel mai mult au de suferit femeile cu varsta peste 50 de ani.

Cancer

Oamenii obezi sunt expusi si riscului de a face cancer. Exista mai multe teorii in aceasta privinta, insa nu s-a descoperit inca o legatura de cauzalitate directa intre obezitate si cancer.

Motivul poate tine de celulele grase care cresc activitatea hormonala si pot da nastere unor tumori maligne.

Infertilitate

Femeile obeze raman mai greu insarcinate decat celelalte. Obezitatea este o afectiune inflamatorie care poate scadea fertilitatea, spune expertul Marc Bessler, de la universitatea americana Columbia.

Insomnie

Cei care sunt obezi se confrunta adesea si cu insomnii. Lipsa somnului poate duce la boli precum diabetul si bolile de inima.

Apneea de somn este cea mai periculoasa dintre complicatiile care apar in timpul noptii, spune specialistul Donald Hensrud. Aceasta problema consta in oprirea temporara a respiratiei in somn.