Un ou zilnic te ajuta sa slabesti

Banalul ou ar trebui sa primeasca titlul de super-aliment, pentru ca este sanatos si combate obezitatea.

Nutritionistii britanici afirma ca un ou consumat zilnic are o gramada de beneficii, intre care si arderea caloriilor, deci pierderea kilogramelor. Un studiu care urmeaza sa fie publicat in luna iunie in revista Nutrition and Food Science a analizat compozitia nutritiva a oului si rolul sau intr-o dieta, anunta Daily Mail.

Astfel, s-a stabilit ca, in ciuda numarului mic de calorii, un ou este o sursa de proteine si este esential pentru sanatate. Micul aliment contine, printre altele, vitaminele D si B12, selenium si aminoacizi esentiali.

Nivelul mare de antioxidanti dintr-un ou previne degenerarea globului ocular, deci elimina riscul orbirii. Echipa de cercetatori care a ajuns la aceasta concluzie sustine ca ouale ajuta si lal arderea caloriilor.

In urma unui studiu, s-a stabilit ca oamenii care mananca un ou zilnic au reusit sa slabeasca mai mult decat cei care au exclus acest aliment din dieta.