Cum alegi cea mai potrivita paine pentru stilul tau de viata si pentru dieta pe care o urmezi?

Ai ajuns in fata raftului cu produse de panificatie si trebuie sa-ti alegi painea. Oferta producatorilor este extrem de variata, in ziua de astazi. In supermarket vei gasi zeci de varietati de paine, facute pentru toate gusturile si pentru toate buzunarele, de la franzele simple pana la tot felul specialitati. Cum stii care este cea potrivita pentru tine?

De obicei, preferintele in materie de alimentatie tin mai mult de gust, deci de un factor cat se poate de subiectiv. De aici si ideea ca gusturile nu se discuta, pentru ca n-ai de unde sa stii daca painea care iti place tie le va placea si celorlati membri ai familiei. Si nici nu poti gusta din fiecare paine, la raft, ca sa te ajute sa alegi.

Informeaza-te, inainte sa iei decizii

Daca alegerile pe baza gustului tin de experienta personala, deciziile luate dupa citirea datelor trecute pe eticheta tin insa de o minima informare.

Deja vorbim aici de painea ambalata, care are marele avantaj ca are trecute toate ingredientele pe ambalaj, alaturi de restul datelor obligatorii despre produs si producator (provenienta, lot produse, date identificare), deci iti va fi mult mai usor sa alegi in cunostinta de cauza.

Ingredientele trecute pe ambalaj ar trebui sa fie cat mai putine, mai simple si mai naturale. Daca te-ai obisnuit deja sa cauti alimente cat mai sanatoase, atunci stii ca n-ar trebui sa vezi E-uri, conservanti sau organisme modificate genetic (OMG) in compozitie.

Ideea nu e noua, dar e de mare actualitate. Acum aproape 200 de ani, in plina revolutie industriala, nutritionistul american Sylvester Graham avea curajul sa spuna ca o paine sanatoasa trebuie sa fie facuta din ingrediente cat mai simple si mai putin rafinate. Principiul este valabil si in ziua de astazi.

Ce-ti aduce in plus painea aleasa?

Dupa ce ti-ai propus sa cauti o paine cat mai naturala, fara adaosuri ce ar putea sa iti aduca deservicii, poti incepe sa te gandesti si la beneficii.

Regulile de baza ale unei alimentatii sanatoase spun ca n-ar trebui sa mananci orice si oricat, ca fiecare aliment are rostul sau si trebuie sa-ti aduca un beneficiu real, nu doar sa-ti umple stomacul.

Painea poate fi o sursa excelenta de carbohidrati buni, dar pentru asta este important sa fie produsa din faina integrala, adica nerafinata, din care nu s-au aruncat cele mai hranitoare parti ale cerealei.

Desi faina alba este cel mai accesibil tip de faina, ea vine la pachet cu foarte multi carbohidrati usor de asimilat, care influenteaza negativ nivelul glucozei din sange, al insulinei si al altor hormoni.

Incearca painea integrala

In schimp, faina integrala accelereaza metabolismul bazal, datorita continutului mare de fibre, ajuta la preventia diabetului de tip 2, bolilor de inima, osteoporozei, cancerului de colon sau Alzheimerului, arata nutritionistii.

Cercetatorii de la Harvard au demonstrat recent ca o singura felie de paine integrala pe zi ne ajuta sa ne ferim de o multime de boli, in special de cele cardiovasculare. Dar cel mai simplu si usor de observat este modul in care fibrele din cerealele integrale ajuta digestia in fiecare zi.

In plus, absorbtia energiei se face lent datorita macinisului grosier - bobul de grau macinat intreg, cu tot cu tarata - pe tot parcursul zilei. Este un amanunt foarte important mai ales daca urmezi o dieta, pentru ca iti asigura energia necesara in orele lungi dintre mese.

Desigur, o astfel de paine este potrivita in general pentru oamenii activi, dar atenti la alimentatia lor si la sanatate. Este important sa alegi o paine adecvata stilului tau de viata si nevoilor tale de nutritie.

Iar daca vorbim in special de diete pentru slabit sau de o alimentatie vegetariana in general, te poti orienta catre painea realizata dupa retete si din faina dedicate. Una dintre acestea este painea Sylvester Graham, care poarte numele pionierului american in domeniul nutritiei.

Aceasta este considerata painea ideala a vegetarienilor, fiind inspirata de reteta originala a lui Graham si principiile sale pentru o dieta vegetariana.

Contine doar ingrediente naturale - faina integrala graham, apa, gluten de grau, drojdie, melasa din sfecla de zahar, sare iodata, maia de grau, faina alba de grau (0,3%) - si este cea mai recomandata paine pentru diete, pentru ca absorbtia energiei se face lent datorita macinisului grosier. Afla mai multe despre painea din faina graham.

In orice caz, daca verifici provenienta, ingredientele, tipul de faina folosit, apoi te gandesti la nevoile tale de nutritie, stilul de viata si faptul ca trebuie neaparat sa-ti aduca un plus, n-ai cum sa gresesti: vei alege painea cea mai potrivita pentru tine.

Rubrica sustinuta de painea Sylvester Graham, painea ideala a vegetarienilor, care este produsa de Vel Pitar dupa o reteta originala ce sta la baza dietelor vegetariene si are calitati functionale extraordinare datorate fainii integrale graham, cu efecte benefice de durata asupra organismului.

