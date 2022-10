Cauzele transpiratiei si protectia naturala

Cresterea bacteriana, amestecata cu transpiratia, este principala cauza a mirosului corporal neplacut. Cu toate acestea, in cazul in care faci baie in mod regulat, multi alti factori pot influenta mireasma pe care o degaji - felul cum ai mancat recent, medicamentele pe care le iei si, bineinteles deodorantul care il folosesti pentru a ascunde mirosul de la subrat.

Iata principalii factori care declanseaza mirosul rau al corpului:

1. Folosesti deodorantul gresit

Poate parea amuzant sau paradoxal pentru tine, dar este posibil ca produsele pentru care cheltuiesti bani pentru a-ti masca mirosul de transpiratie, sa iti faca mai mult rau, amplificand mirosul.

Extrem de important este sa stii sa-ti alegi produsul potrivit, pentru ca multe dintre spray-urile de corp, antiperspirantele si deodorantele comercializate favorizeaza formarea de bacterii rau-mirositoare (conform unui studiu realizat de cercetatori in ecologie microbiana la Universitatea din Gent, Belgia, realizat pe un grup de barbati si femei, timp de o luna).

2. Aportul anumitor medicamente

Potrivit cercetatorilor, cateva medicamente pe baza de prescriptie medicala - cum ar fi cele pe baza de acetaminofen si anumite antidepresive (cum ar fi clorhidratul de bupropiona) - pot determina cresterea transpiratiei si productiei bacteriene.

3. Mananci prea mult zahar granulat

Potrivit specialistilor, prea mult zahar granulat duce la mirosul neplacut de la subrat si, fireste, la ingrosarea taliei. Prin urmare, se recomanda reducerea consumului de zahar granulat.

4. Ai deficit de magneziu

In 1928 Pierre Delbet, faimosul director al Institutului pentru Cancer din Paris, a descoperit ca magneziul mineral are puterea de a elimina mirosul neplacut corporal. De aceea, persoanele care sufera de deficiente de magneziu au adesea un miros de transpiratie intepator.

5. Consumi legume crucifere

Multi dintre noi au stomacul deranjat si se baloneaza dupa o masa consistenta cu varza, conopida sau broccoli, imediat ce componentele de sulf sunt absorbite de catre organism.

Potrivit cercetatorilor de la Academia Americana de Dermatologie, corpul absoarbe componentele de sulf in mai putin de o ora, moment in care se elibereaza mirosul neplacut prin glanda sudoripara.

6. Bei prea multa cofeina si alcool

Cercetatorii de la Universitatea de Sanatate din Columbia indica utilizarea cafelei si a alcoolului drept o cauza a mirosului neplacut al corpului (precum si a respiratiei). De ce?

Cafeaua nu numai ca stimuleaza transpiratia, ci este si extrem de acida.

7. Esti un carnivor convins

Carnea rosie, consumata in cantitati mari, nu face bine mirosului corpului, fiind mai greu de digerat. Asta inseamna ca organismul trebuie sa munceasca mai mult pentru a procesa carnea rosie.

Ca rezultat, transpiri mai mult, digestia e mult mai lenta si gazele au miros respingator.

8. Suferi de constipatie

Stim cu totii cat de importante sunt fibrele dietetice. Prea putine duc la constipatie si, de asemenea la un miros teribil de rau al corpului.

In constipatia severa, toxinele din sistemul digestiv pot fi eliberate din pori, ducand la un miros fecal, de produse toxice, de care organismul trebuie sa scape pentru a preveni bolile.

9. Dieta cu continut scazut de carbohidrati

Sigur, mananci mai putini carbohidrati pentru a pierde kilogramele nedorite, dar nu te astepti ca lipsa acestora sa provoace mirosul atat de rau.

Conform unui studiu efectuat in 2014, dietele cu continut scazut de carbohidrati sunt asociate cu mirosurile neplacute.

Deficitul de carbohidrati si cresterea aportului de proteine nu numai ca determina cetona sa intre in sange, provocand respiratia urat mirositoare, dar, de asemenea, duce la urina mirositoare si la miros urat al corpului.

Alegerea produselor naturale iti permite sa te rasfeti si sa te infrumusetezi fara a absorbi toxine.

Formula 100% naturala a deodorantului Ben&Anna fara aluminiu absoarbe umezeala si combate eficient mirosul neplacut.

Fara ingrediente nocive, cu rezultate extrem de eficiente, functioneaza chiar mai bine decat deodorantele comerciale, fiind suficienta o aplicare pe zi.

Nu iti vei mai simti mirosul de la subrat, in masina, la birou sau chiar in sala de sport. Acum te poti simti toata ziua la fel de proaspat (a) ca si la inceputul zilei.

Acesta regleaza secretiile glandelor sudoripare de la subrat si neutralizeaza mirosurile neplacute, este tolerant cu pielea sensibila, nu irita si in plus, aplicat corect nu afecteaza imbracamintea.

Deodorantele natural Ben&Anna sunt disponibile in farmacii!

