"Trenduri" de skincare propulsate de pandemie care iti pot afecta pielea

Suntem atrasi constant de remediile naturiste. Insa pierdem din vedere faptul ca "natural" nu inseamna intotdeauna "mai bun". Exfoliantele cu zahar sau cafea sunt o metoda cunoscuta de a indeparta celulele moarte, insa nu fac decat sa agraveze conditia pielii; zatul de cafea este mult prea abraziv, asa ca taie nu doar celulele moarte, ci si partea sanatoasa a epiteliului - cu atat mai mult pe fata scruburile mecanice, din cafea, zahar, miere sau orice alte substante dure trebuie evitate, intrucat fotosensibilizeaza pielea si ii distrug bariera de protectie.In aceeasi masura, mastile cu bicarbonat de sodiu care ar trebui sa indeparteze miraculos punctele negre nu fac decat sa destabilizeze pH-ul pielii; cosmetica in continua dezvoltare ne ofera de ales dintr-o paleta larga de masti de fata coreene complet sigure si eficiente pentru ten, in care ingredientele din bucatarie nu isi au locul.Nu doar industria cosmeticelor evolueaza constant, ci si cea a instrumentelor folosite pentru ten; TikTok-ul ne-a aratat "magia" unui jade roller masat pe ten vreme de mai multe zile consecutive, instrument care promite redarea fermitatii si elasticitatii pielii. In realitate, jade rollerele nu sunt decat relaxante, nu ne fac niciun rau, insa nu fac nici bine - practic, au niciun beneficiu dovedit stiintific in favoarea tenului.Aparatele de curatat pielea si manusile exfoliante au devenit si ele virale pe Internet, insa dermatologii ne amintesc ca mainile noastre sunt suficiente pentru o curatare in profunzime, fara a agresa mecanic tenul.Pandemia le-a oferit celebritatilor pretextul de a-si consolida propria linie de cosmetice, iar unele dintre ele pot fi cele mai grave tendinte in beauty ale viitorului.Nedocumentate, cu formule testate in maniere suspicioase si cu ingrediente nedovedite stiintific, produsele dezvoltate de celebritati ne atrag prin culoare, aspect si ambalaj - insa nu acestea sunt aspectele care ar trebui sa ne faca sa intindem (sau nu) mana dupa un anumit produs. Este de preferat sa optam pentru cosmetice coreene cu ingrediente dovedite stiintific, cu formule blande si eficienta garantata - chiar daca un ambalaj atractiv ne tenteaza in alegerea unui produs, tenul nostru nu va fi impresionat.In acelasi ton, uleiul de cannabis (CBD) si pepenele sunt doua ingrediente care au luat cu asalt Instagramul pandemic - ele nu au inca efecte negative dovedite, pentru ca este nevoie de mult mai multa cercetare din partea specialistilor.Mascneea si problemele cutanate cu care ne-am confruntat in ultimul an ne-au dovedit ca sa urmam tendintele in skincare nu este suficient: avem nevoie sa urmam trendurile de ingrijire care corespund standardelor noastre, fara a devia inspre dorinta unui tratament miraculos - rezultatele unui tratament realmente bun nu se cunosc niciodata peste noapte.Un tratament eficient, bazat pe ingrediente si formule cu sens, isi va face efectul in timp si se va pastra pe termen lung, asemenea unei miscari de dans in doi pasi.