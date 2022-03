Trucuri pentru a te simti mai bine si mai sanatoasa

Mentinerea sanatatii poate fi o provocare serioasa in aceste zile. Sportul, dieta alimentara adecvata si renuntarea la vicii reprezinta aproape ceva obligatoriu in viata noastra.

Daca te-ai hotarat ca este timpul sa acorzi mai multa atentie organismului tau, citeste in continuare ce trebuie sa faci pentru a te simti mai sanatoasa.

Mergi la masaj in fiecare luna, te sfatuieste Health Orlando. Pentru cativa zeci de lei poti beneficia de o "vacanta" de o ora ce te va umple de energie si te vei simti bine la inceputul lunii. Aceasta poate fi recompensa ta, dupa ce platesti toata facturile.

Ai grija de pielea ta. Cel mai mare organ al corpului tau este pielea si trebuie tratat ca atare. Trebuie sa folosesti protectie solara atunci cand iesi din casa, iar atunci cand te intorci nu trebuie sa sari peste aplicarea unei creme hidratante.

Ia un supliment alimentar pentru a-ti energiza organismul. Fa-ti analize medicale si vezi de ce ai nevoie si pune-te pe treaba.

Ads

Ai grija de parul tau, pentru ca acesta este unul dintre primele lucruri pe care le observa o alta persoana la tine. Si exista o vorba, ca "prima impresie conteaza". De fiecare data cand vrei o schimbare, o poti face fara probleme incepand cu parul. De asemenea, daca esti in cautarea unei noi relatii, trebuie sa ai mare grija la aspectul parului, pentru ca acesta poate impresiona un barbat.

Bea foarte multa apa. Corpul tau are nevoie de apa pentru elimina toxinele si pentru a mentine functiile corpului in forma maxima. Daca vei inlocui sucul cu apa, vei asimila mai putin cu 500 de calorii in fiecare zi, ceea ce inseamna cateva kilograme in fiecare an.

Ads