Beneficiile pentru sanatate ale ardeiului iute

Ardeiul iute, care poate fi de culoare rosie, verde sau galben-portocaliu , consumat adesea la ciorba, tocanite de legume ori sarmale cu varza murata, are si calitati de medicament natural, dovedite de cercetatori in laboratoarele lor.

Astfel, un grup de cercetatori chinezi a concluzionat, in urma experimentelor facute pe doua grupe de soareci, ca ardeiul iute, dar si alte plante iuti, au un efect benefic asupra grasimilor din sange, protejand astfel sanatatea inimii.

Soarecii din prima grupa, cei carora li s-a administrat capsaicina, elemental de baza din ardeii iuti, aveau la sfarsitul experimentului, dupa sase saptamani, nivelul colesterolului scazut semnificativ, spre deosebire de cei din al doilea grup care au primit placebo.

Este stiut ca, in perioada sezonului rece, foarte multe persoane, cu deosebire copii si batrani, dar si adulti au, din diverse motive, imunitate scazuta si fac infectii respiratorii.

Acestea pot fi tratate cu ardei iute deoarece are capacitatea de a distruge germenii infectiosi din zona gatului, desfunda nasul si usureaza respiratia. Remediul se foloseste cu succes in multe afectiuni respiratorii, in raceli simple, gripa sau bronsita.

Datorita schimbarilor bruste de vreme sau a diferentelor mari de temperatura dintre zi si noapte, in anotimpul rece si reumaticii au foarte mult de suferit deoarece, in aceasta perioada, durerile de spate devin adesea de nesuportat iar medicamentele din farmacie sunt, cel mai adesea, fara nici un efect.

Tot mama-natura este cea care ofera remedii ieftine si la indemana oricui, unul dintre acestea fiind chiar ardeiul iute, deoarece capsaicina din compozitia lui are proprietatea de a inhiba durerile. Pe locul dureros se pot face masaje cu un amestec de glicerina si tinctura de ardei iute, parti egale.

Tinctura de ardei iute poate fi procurata de la plafar sau magazinele de produse naturiste dar se poate prepara si acasa din ardei iute, taiat marunt si pus intr-un borcan peste care se toarna alcool alimentar cat sa-l acopere. Amestecul se lasa la macerat timp de 14 zile, perioada in care, din cand in cand, se agita vasul.

La afarsitul perioadei se filtreaza si tinctura astfel obtinuta se pastreaza la rece si intuneric, in sticle de culoare inchisa, bine astupate. Tinctura este valabila doi ani de la data cand au fost culesi ardeii iuti.

Tinctura de ardei iute se foloseste, cu rezultate excelente, si in caderea parului. Astfel, folosind tinctura, se recomanda zilnic, masaje energice ale pielii capului si tamponari la radacina firelor de par. Cel mai bine ar fi ca pentru spalarea parului sa se foloseasca sapun de casa sau un sampon de plante medicinale, cel de urzica, mai ales.

Sa avem sanatate!