Ienuparul vindeca bolile pulmonare si infectiile urinare

Ienuparul, raspandit in mai toata Europa si in Asia, pana sus, in Himalaya, este un conifer rezistent atat la cele mai puternice geruri, cat si la caldurile cele mai mari. Se spune ca ienuparul nu are preferinte pentru un anumit sol, adica nu este mofturos. La noi, creste mai ales prin zonele muntoase din Apuseni si Podisul Transilvaniei.

Fructele de ienupar, mari cat un bob de mazare, aromate, cu un usor gust dulceag, sunt niste bobite rosii care, la coacere, au o nuanta neagra-albastrie. Boabele de ienupar se recolteaza din august, cand incep sa se coaca, si pana la inceputul iernii. Acele si ramurele tinere se culeg din luna aprilie si pana in iunie.

Ca planta medicinala, ienuparul trateaza si vindeca bolile aparatului respirator, infectiile urinare, reumatismul, guta, raceala, bronsita, bolile de piele si de ficat, ajuta la eliminarea pietrei de la vezica urinara. Fructele de ienupar pot fi un remediu natural in caz de anemie, artrita si lipsa poftei de mancare, asigurand o buna functionare a intregului organism.

Uleiul de ienupar, care se gaseste la magazinele de produse naturiste ori la plafar, favorizeaza eliminarea acidului uric si a altor toxine din organism, fiind cunoscut si ca un purificator al sangelui. Astfel, el este util atat in caz de obezitate, retentie de apa, cat si in indepartarea celulitei prin comprese, masaj ori bai.

Intern, uleiul de ienupar face minuni in afectiunile bronhice si pulmonare. Se iau cate trei - cinci picaturi, de doua ori pe zi, in cure de cate 14 zile, cu pauza de alte 14 zile. Acelasi ulei poate fi folosit si extern, in masaje. Intr-o suta de ml de ulei de masline ori floarea soarelui se dizolva 3 ml de ulei de ienupar. Dupa omogenizare, se maseaza usor pieptul.

Uleiul, astfel preparat pentru masaj, se recomanda si pentru calmarea durerilor reumatice, care devin de nesuportat mai ales cand vremea este urata. In caz de guta, uleiul se foloseste sub forma de bai la picioare ori comprese.

Pulberea si tinctura, inca doua forme sub care poate fi folosit ienuparul, potenteaza alte virtuti ale plantei.

Pulberea din fructe de ienupar se obtine macinand bobitele bine uscate prin rasnita de cafea. Pulberea se pastreaza in borcane de sticla, inchise ermetic, la loc rece si intunecos. Se macina atata pulbere cat se consuma in doua saptamani, perioada dupa care uleiurile volatile se evapora. Se ia cate o lingurita rasa de pulbere de trei ori pe zi, pa stomacul gol, in caz de lipsa a poftei de mancare ori dispepsie.

Bun si in caz de pietre la rinichi

Ienuparul este unul din cele mai puternice remedii naturiste cu efect diuretic, antiseptic reno-urinar si depurativ din flora noastra, de aceea tinctura preparata din boabele sale se recomanda in caz de guta, infectie urinara, infectie cu candida, obezitate, pietre la rinichi, retentie de lichide. La nevoie, se administreaza cate o lingurita de tinctura de ienupar, de patru ori pe zi, in cure de cate 18 zile, urmate de alte 10 - 12 zile de pauza.

Tinctura de ienupar se poate prepara in casa din 15 linguri de pulbere peste care se toarna doua pahare de alcool alimentar si un pahar de apa. Se agita bine vasul si se lasa la macerat timp zece zile, dupa care se filtreaza si se pastreaza la rece si intuneric, in sticle mici, de culoare inchisa. Tinctura astfel preparata se foloseste timp de doi ani de la data cand au fost culese fructele.

Sa avem sanatate!

