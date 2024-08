Miraculoasele proprietati vindecatoare ale acantei

Acanta este mai mult decat un arbust decorativ. Desi ar putea adauga o nota de eleganta gradinii dumneavoastra, insusirile acestei plante nu se opresc aici. Ea poate fi un foarte bun remediu contra arsurilor, entorselor, spasmelor si ametelii.

Si acest lucru nu a fost descoperit doar de oamenii de stiinta contemporani, ci era cunoscut inca din antichitate de catre botanistul grec Dioscorides, primul care a prescris utilizarea radacinii de acanta sub forma de plasture contra acestor afectiuni.

Exista mai multe specii de acanta. Dintre acestea, cea mai raspandita pe teritoriul Romaniei este varietatea cunoscuta si sub numele de talpa ursului. Norocosilor care o au in gradina, acanta le poate darui atat frumusetea ei, cat si efectele sale terapeutice.

Este bine de stiut ca farmecul ei consta in faptul ca ramane la fel de frumoasa de primavara pana iarna, iar avantajul de a fi perena ofera posibilitatea de ne bucura de ea un timp indelungat. Poate fi cultivata fie ca punct central de atractie al gradinii, fie dand contur casei, plantand-o de-a lungul zidurilor, dupa cum recomanda Associated Content

Proprietatile vindecatoare ale acantei

Din antichitate, de la Disocorides, pana la moderna "Enciclopedie a Plantelor Medicinale" de Andrew Chevallier si multe alte publicatii contemporane in domeniu, aflam ca frunzele de acanta strivite pot calma arsurile, iar folosite ca plasture vindeca muscaturile de paianjen, vanataile si entorsele.

Sucul plantei stimuleaza pofta de mancare avand si proprietati afrodiziace. Continutul de tanin si mucilagii ii confera calitati terapeutice atat emoliente cat si astringente, planta putand fi folosita ca un sampon si balsam de par in tratamentul pentru combaterea matretei (in special pentru parul gras).

Produsele pe baza de acanta pot intretine umiditatea firelor de par, fara ca acesta sa capete un aspect gras. Continutul de saponin permite curatirea parului, iar calitatile emoliente contribuie la pastrarea unui par matasos.

Infuzia plantei are propietati diuretice, iar extractul de acanta poate face minuni in combaterea cistitei si a infectiilor urinare, precum si in tratamentul contra acneei si furunculelor. Frunzele se culeg si se pun la uscat la inceputul verii, iar radacinile se rup toamna. La infuzii se folosesc si florile care se pot culege pe toata perioada infloririi.

Simbolistica frunzei de acanta

In secolul V i. Chr. arhitectul grec Callimacus decoreaza capitelurile coloanelor corintice cu frunze de acanta. Inspirat de simetria perfecta a acestora, el le confera fara sa stie, nemurirea, intr-un stil arhitectural a carui eleganta avea sa serveasca recurent drept model in arhitectura si arta omenirii de-a lungul secolelor.

Frunzele de acanta sunt prezente ca element decorativ pe friza templului Afroditei de la Histria, pe pocalele de argint din tezaurul dacic de la Sancraieni, contribuind la rafinamentul deosebit al acestor piese, precum si pe scutul de fier de la Piatra Rosie - marturie tulburatoare a artei dacice tarzii dinaintea cuceririi romane.

Crestinismul timpuriu a preluat simbolul imortalitatii acantei legat de inviere, planta continuand sa serveasca drept model decorativ in arhitectura religioasa, spinii acesteia fiind asociati cu durerea si sacrificiul.

