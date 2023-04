Pirul elimina toxinele din organism

Pirul dezvolta in pamant o tulpina subterana, lunga, de cativa metri, numita rizom, care contine zaharuri, insulina, substante mucilaginoase, saponozide si uleiuri volatile, cu proprietati antimicrobiene, saruri de potasiu si siliciu, acid salicic, vitaminele A si B, substante folositoare in tratarea diferitor boli.

In scop medicinal, de la pir, se folosesc acesti rizomi, tulpini subterane, care se recolteaza primavara, dupa aratul terenului, dar si toamna.

Inca din vechime, pirul este cunoscut pentru proprietatile sale diuretice, lucru confirmat si de catre medicina moderna.

Prin diureza pe care o produce, pirul, sub forma de infuzie sau pulbere, amelioreaza bolile de rinichi si vezica, aduce o imbunatatire in guta, reumatism, diferite boli de piele, dermatoze, eczeme, celulita, si chiar boli de ficat, marind secretia biliara.

Datorita siliciului din compozitie, pirul este considerat un tonic si remineralizant al sistemului osos. Pirul se recomanda si in caz de bronsite si raceli, deoarece produce transpiratie, favorizand, in acest fel, scaderea febrei si eliminarea toxinelor din organism.

Infuzia din pin se prepara turnand o cana de apa clocotita peste una-doua lingurite de planta uscata si maruntita. Se acopera vasul si se lasa la infuzat timp de 10-15 minute, dupa care se strecoara si se bea cald, cate trei-patru cani pe zi, in caz de afectiuni respiratorii, intoxicatii, obezitate, dischinezie biliara, guta si reumatism.

In lupta contra celulitei se poate face un amestec de pir cu cozi de cirese, cate 20 de grame din fiecare, la un litru de apa. Cand apa incepe sa clocoteasca, se adauga plantele, se lasa la infuzat 15 minute apoi se strecoara si se bea cald, neindulcit. Se recomanda cate doua cesti de ceai pe zi.

Pulberea din rizomi de pir se obtine macinand in rasnita de cafea planta bine uscata si maruntita. Luata regulat, cate un varf de cutit inainte de fiecare masa, pulberea ajuta la eliminarea acidului uric din sange si la tratarea afectiunilor hepatice. Pulberea, cate o lingurita, de trei ori pe zi, se ia in lapte, apa sau supa, in curele de primavara ca depurativ si tonic general.

Se macina atata pulbere cat se consuma in 14 zile, perioada dupa care isi pierde din calitatile terapeutice. Se pastreaza la rece, in borcane inchise ermetic.

Tinctura de pir se obtine punand la macerat 10 grame de planta uscata in 250 ml de alcool alimentar, votca sau tuica de casa. Dupa zece zile se filtreaza si amestecul obtinut se pastreaza la rece, in sticle mici, de culoare inchisa. Se ia cate o lingurita de tinctura inainte de fiecare masa in caz de ascita (apa la burta) sau colici renale si biliare. Tinctura de pir se poate folosi doi ani de la data la care a fost culeasa planta.

Sa avem sanatate!