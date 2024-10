O reteta pe zi: Supa de linte rosie, cu naut si ardei iute

Mancarurile noastre de zi cu zi sunt gustoase si, de cele mai multe ori, sanatoase. Dar putem incerca si ingrediente mai putin obisnuite bucatariei romanesti, dar care se gasesc in orice mare magazin si au preturi mai mult decat accesibile.

Asa este supa de linte rosie, cu naut si ardei iute. O supa gustoasa, fierbinte si la propriu si la figurat.

Ca sa faci patru portii de supa de linte rosie, cu naut si ardei iute ai nevoie de doua lingurite de seminte de chimen, un ardei iute proaspat si rosu, o lingura de ulei o ceapa rosie, tocata marunt, 150 de grame de linte rosie 850 mililitri de supa de legume sau apa si evetual un cub de concentrat de legume, o cutie de 400 de grame de rosii in suc propriu intregi sau tocate, 200 de grame de naut, o legatura de coriandru, 4 linguri de iaurt pentru servit.

Pune lintea la fiert in apa cat sa o acopere. Trebuie lasata la inmuiat circa o ora. Pune la fiert nautul, in apa cu sare. Poti sa folosesti naut gata fiert, in conserve (in marile magazine se fasesc cutii de 200 de grame de naut simplu, fiert).

Intr-o oala pune seminte de chimen si ardeiul iute tocat marunt timp de un minut, pe foc iute. Pune uleiul si apoi ceapa, si tine totul pe foc, amestecand, pentru cinci minute.

Adauga lintea fiarta si scursa de apa (lintea rosie fierbe foarte repede), apoi rosiile din cutie taiate in bucatele, daca sunt intregi, cu tot cu sos. Amesteca si tine pe foc pana fierbe, apoi adauga supa sau apa (si concentratul de legume, eventual) si lasa-le sa fiarba, toate impreuna, pentru 15 minute.

Transforma totul in crema cu un blendar sau intr-un procesor de alimente, pana rezulta o crema. Potriveste de sare. Pune piper proaspat. Poti sa o mai diluezi supa cu apa pana la consietnta care iti place. Adauga nautul si lasa totul sa traga un clocot. Pune coriandru tocat marunt si da deoparte.

Serveste supa fierbinte, cu iaurt. Delicios si foarte sanatos.

O porte are 222 calorii, 13 grame de proteine, 33 grame de carbohidrati, 5 grame de grasimi saturate, 6 grame de fibre.

