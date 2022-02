2 femei au murit dupa ce au facut un vaccin impotriva cancerului de col uterin

Doua morti suspecte ale unor femei care au facut un vaccin impotriva cancerului de col uterin au starnit ingrijorare in Occident, anunta Realitatea TV. Tinerele au murit la sfarsitul anului trecut, una in Austria, cealalta in Germania, dupa ce s-au vaccinat.

Una dintre femei avea 18 ani, iar cealalta 19. Ele au decedat la putin timp dupa ce alte 3 femei, care au facut si ele un vaccin impotriva cancerului cervical, au murit in Statele Unite. Deocamdata insa, medicii nu au gasit o legatura intre vaccin si decese.

Pana acum, un milion si jumatate de femei au fost vaccinate impotriva cancerului de col uterin in intreaga Europa. Si in Romania, cateva mii de femei si-au luat aceasta masura de precautie.

