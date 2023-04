48 de morti in urma holerei in Angola

Din cele 2026 de cazuri detectate in Angola in perioada 13 februarie - aprilie s-au inregistrat 48 de victime in provincia Luanda.

Rapoartele oficiale ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii au fost date publicitatii in cursul zilei de 3 aprilie.

Potrivit acestora, epidemia de holera se raspandeste in provinciile Bengo, Benguela si Kwanza Norte.

Institutul National de Sanatate din Angola a confirmat izolarea unui puternic virus de holera 01 stereotip INABA 9 din 13 teste efactuate pe tesuturi prelevate de la pacienti.

Ministerul Sanatatii si OMS si-au unificat eforturile pentru controlarea raspandirii epidemiei, identificarea zonelor cu probleme, izolarea si tratarea victimelor acestei boli de care se face vinovat virusul care se gaseste in apa si cauzeaza voma, diaree, deshidratare acuta ce poate duce la deces daca in 24 de ore nu se intrevine cu masuri speciale.